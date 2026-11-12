Sorteo de cuadrangulares de la Liga BetPlay: fecha, hora y dónde ver en vivo

¿A qué hora es el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay? Conozca dónde verlo, cómo se conforman los grupos y qué es el punto invisible.

¿Cuándo es el sorteo de los cuadrangulares de la Liga? | VizzorImage.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II entra en su etapa decisiva. Este sábado 14 de noviembre se conocerán los grupos de los cuadrangulares semifinales, instancia en la que ocho equipos buscarán quedarse con los dos cupos a la gran final del campeonato colombiano. El sorteo se llevará a cabo una vez finalicen los partidos correspondientes a la fecha 19 del todos contra todos.

La ceremonia está programada para las 5:45 de la tarde, hora de Colombia y definirá la conformación de los grupos A y B. La expectativa está puesta en conocer los rivales de los equipos que consigan su clasificación y la distribución de las zonas para la siguiente fase.

Por ahora, cinco clubes tienen asegurada su presencia en los cuadrangulares semifinales, mientras que todavía quedan tres cupos por definir. Además, la última jornada del campeonato también determinará quién ocupará la segunda posición de la tabla y acompañará al líder como cabeza de serie.

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, cuando se dispute la primera jornada de una fase que estará compuesta por seis fechas.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Los aficionados del fútbol colombiano podrán seguir el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II a través de diferentes alternativas de televisión y streaming.

La transmisión estará disponible por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Asimismo, quienes prefieran seguir la ceremonia por internet podrán hacerlo de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la DIMAYOR.

De esta manera, los seguidores de los ocho equipos clasificados podrán conocer en directo la conformación de los grupos y los enfrentamientos que marcarán el camino hacia la final del segundo semestre del fútbol profesional colombiano.

¿Cómo funciona el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

El sistema de sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay tiene en cuenta la posición que cada equipo ocupe en la tabla del todos contra todos.

Los dos primeros clubes de la clasificación serán designados automáticamente como cabezas de serie. El equipo que termine en el primer lugar encabezará el Grupo A, mientras que el segundo de la tabla será cabeza del Grupo B.

Por su parte, los otros seis clasificados, que estarán ubicados entre la tercera y la octava posición, serán distribuidos mediante un sorteo por parejas, teniendo en cuenta su ubicación en la tabla:

Tercero y cuarto puesto.

Quinto y sexto puesto.

Séptimo y octavo puesto.

Este mecanismo permitirá conformar las dos zonas de cuatro equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales, con partidos de ida y vuelta durante seis jornadas.

¿Qué es el punto invisible en los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Uno de los aspectos más importantes de la clasificación es el denominado punto invisible, una ventaja deportiva que reciben los dos equipos que finalicen en las primeras posiciones de la fase regular.

Esta condición beneficia a los clubes que sean cabezas de serie de los grupos A y B. En caso de que dos equipos terminen igualados en puntos al finalizar las seis jornadas de los cuadrangulares, tendrá prioridad el conjunto que haya conseguido esa ventaja por su posición en el todos contra todos.

Por esta razón, terminar primero o segundo en la clasificación no solamente permite tener una ubicación privilegiada en el sorteo, sino que también representa una ventaja importante en la lucha por llegar a la final de la Liga BetPlay 2026-II.

Con los últimos tres cupos todavía en disputa, la fecha 19 será determinante para conocer a los ocho protagonistas de la siguiente fase y dejar todo listo para el sorteo de los cuadrangulares semifinales.

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