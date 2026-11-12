¡Bombazo! América de Cali pierde puntos por fallo del TAS en el caso Yhormar Hurtado

El Escarlata es castigado por la inclusión del lateral derecho en el duelo ante el Internacional de Bogotá. Santa Fe no se ve beneficiado.

Yhormar Hurtado, jugador de América de Cali. – Vizzor Image.

La Liga BetPlay 2026-II se sacude a pocos días de la última fecha. Luego de que Santa Fe y el Internacional de Bogotá insistieran por llevarse los puntos en el escritorio debido a la inclusión de Yhormar Hurtado en el América de Cali, ya hay una resolución del caso en la que sí se castiga al cuadro rojo por un partido. En efecto, sí confirma que hubo una inscripción indebida del futbolista, quien llegaba a su tercer club en una sola temporada.

La decisión del caso fue la siguiente: América de Cali perderá los tres puntos obtenidos ante el Internacional de Bogotá en aquella victoria 0-2. Sin embargo, se mantiene el punto conseguido en El Campín frente a Independiente Santa Fe. La tabla pone cuesta arriba la disputa por la ventaja deportiva, ya que el Escarlata no dependerá de sí mismo.

El club estuvo inmerso en dos casos. Respecto al Internacional de Bogotá, sí perdió la demanda, por lo que el elenco capitalino se acredita los tres puntos del compromiso jugado en El Campín el 26 de julio por la primera fecha. A la espera de la resolución completa, desde Santa Fe esperan una explicación del porqué no se dio esa negativa en la petición de los Cardenales.

En resumidas cuentas: ¿por qué sí con el Internacional de Bogotá y no con Independiente Santa Fe? Fue una decisión que tomó por sorpresa a los clubes sobre el mediodía de este jueves. De todas maneras, el equipo bogotano tiene una mínima posibilidad de luchar por el famoso “punto invisible” que permitirá liderar uno de los cuadrangulares.

Según el periodista Juan Felipe Cadavid, el América no recurrirá a una instancia superior para litigar por la pérdida de puntos que compromete la ventaja deportiva. Es más, son puntos que comprometen la reclasificación en la disputa por ingresar a la Copa Libertadores.

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