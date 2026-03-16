Todos los entrenadores que ya han caído en la Liga BetPlay 2026-I

Gustavo Florentín pasa a ser el séptimo técnico que abandona su cargo, pasadas once fechas en el campeonato doméstico.

Gustavo Florentín deja el timón de Jaguares | Vizzor

El fútbol colombiano no da espera. Normalmente, en el campeonato, se esperan resultados inmediatos en aras de no caer en crisis, ya que el torneo es corto y no vale quedarse estancado. Eso pasa especialmente en el sótano de la Liga, donde hay equipos llamados a sumar lo máximo posible.

El descenso es otro tema que genera consternación. Así se ha demostrado en la mayoría de equipos en riesgo. Los recién ascendidos, sumándole otros que miran de cerca esa disputa, han tenido que cambiar de entrenadores para mostrar otra cara. Jaguares, por ejemplo, ha tenido dos entrenadores en un poco más de la mitad del torneo regular.

Pasa algo similar con los grandes. Hernán Torres encabezó la lista de cesados, pues el timonel de Millonarios nunca logró darle la vuelta a una crisis que se extendía desde el año pasado. Pasó a ser el primer ‘descabezado’ del torneo, seguido de una camada de timoneles que se verían llamados a no seguir.

Llegan fechas clave en la Liga BetPlay. Lo más probable es que se sumen más nombres al listado. De momento, van siete en la lista, siendo Gustavo Florentín el último que salió del ruedo tras seis partidos disputados (cinco derrotas y una sola victoria).

Entrenadores que han dejado el cargo en la Liga BetPlay:

A poco de iniciar la fecha 12, así va el listado (números de esta temporada):

Hernán Torres (Millonarios): tres juegos dirigidos, todas derrotas (0% de rendimiento).

(Millonarios): tres juegos dirigidos, todas derrotas Nelson Flórez (Cúcuta): cuatro juegos dirigidos, con dos empates y dos derrotas (16% de rendimiento).

(Cúcuta): cuatro juegos dirigidos, con dos empates y dos derrotas Hubert Bodhert (Alianza FC): cinco juegos dirigidos, con dos empates y tres derrotas (13% de rendimiento) .

(Alianza FC): cinco juegos dirigidos, con dos empates y tres derrotas . Alexis Márquez (Jaguares): cinco juegos dirigidos, con dos triunfos, un empate y dos derrotas (46% de rendimiento).

(Jaguares): cinco juegos dirigidos, con dos triunfos, un empate y dos derrotas Flabio Torres (Boyacá Chicó): seis juegos dirigidos, con una victoria, un empate y cuatro derrotas (22% de rendimiento).

(Boyacá Chicó): seis juegos dirigidos, con una victoria, un empate y cuatro derrotas Alberto Gamero (Deportivo Cali): diez juegos dirigidos, con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas (40% de rendimiento).

(Deportivo Cali): diez juegos dirigidos, con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas Gustavo Florentín (Jaguares): seis juegos dirigidos, con una victoria y cinco derrotas (16% de rendimiento).

Te puede interesar: