Boyacá Chicó insiste en “agresión grave y cobarde” hacia Jacobo Pimentel

El ‘Ajedrezado’, a través de un comunicado, denunció que el atacante fue víctima de una agresión.

Boyacá Chicó en el duelo ante Millonarios | Vizzor

Dos días después del juego entre Boyacá Chicó y Millonarios, el cual fue victoria para los ‘Ajedrezados’ por 2-1, un escándalo salpicó el pospartido. Versiones de la prensa indicaron que Jacobo Pimentel recibió una grave agresión, esto producto de una supuesta pelea en el camino a los vestuarios. Sin embargo, esta información fue desestimada por el ‘Embajador’, pues reportan que se trató de una caída.

No obstante, esto se agravó. El club boyacense emitió un comunicado en el que denuncian una “agresión grave y cobarde” de la que habría sido víctima el atacante. En dicho mensaje, aseveran que Diego Novoa fue el responsable de la situación que habría caldeado los ánimos.

El comunicado de Boyacá Chicó

De acuerdo a la versión del ‘Ajedrezado’, reportan que el incidente no se presenta como una “gresca” o un enfrentamiento que implique a amabas partes. Contrario a eso, Pimentel habría sido víctima de un ataque mientras se dirigía al camerino.

“Pimentel fue abordado y agredido brutalmente con un objeto contundente en la cabeza, en un ataque a mansalva originado en la frustración deportiva de los jugadores de Millonarios. Dentro de estos hechos se encuentra plenamente identificado Diego Alejandro Novoa Urrego, quien, desde el inicio del segundo tiempo y pese a encontrarse en condición de suplente, ya había evidenciado en repetidas oportunidades un a actitud alterada y violenta durante el partido, al punto de ser sancionado por el árbitro en el minuto 72 cuando se encontraba en el banco de suplentes”, rezó el pronunciamiento oficial.

“Se trata de un hecho de la mayor gravedad, aún más reprochable si se tiene en cuenta que nuestro jugador jamás ha estado vinculado, ni en su vida personal ni en su vida profesional, a actos de violencia”, complementó.

📜Comunicado de prensa Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. pic.twitter.com/gzwq2WomAT — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) March 16, 2026

Para cerrar el comunicado, la institución presidida por Eduardo Pimentel solicita a la Dimayor, así como la FCF y las autoridades policiales, a que tomen cartas en el asunto. Insiste en que no hubo ninguna confrontación que implique a ambos bandos.

La evidencia que sube Boyacá Chicó

Paralelo al comunicado, el ‘Ajedrezado’ subió imágenes de las heridas que sufrió Pimentel. Una situación escandalosa que confronta dos versiones, recordando que en Millonarios no se habla de ningún golpe de algún delegado o jugador hacia su colega.

La evidencia de agresión a Jacobo Pimentel | Captura: Boyacá Chicó

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