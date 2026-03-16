Nicolás Sánchez, confiado en poder remontar la serie ante Cruz Azul en Concachampions

El técnico de Monterrey se declara listo para revertir la eliminatoria y avanzar a los cuartos de final

Nicolás Sánchez, técnico del Monterrey | Imago7

Los Rayados de Monterrey se declaran listos para afrontar una tarea difícil más no imposible en la Concacaf Champions Cup, y esa es remontar la llave ante Cruz Azul. En voz de Nicolás Sánchez, el técnico albiazul señaló ser un motivante extra dentro de una competencia que históricamente les sienta bien como institución, estando confiado en lograr la proeza apelando a “un plus” milagroso.

“Mañana es un mata-mata y entendiendo la historia que tenemos en el torneo, sería motivante poder pasar y es con la cabeza que vamos a ir a enfrentarlo. Cada juego tiene sus niveles de dificultad y ganar todo lo que tengas enfrente será el mayor desafío, sea el rival y torneo que sea.

Me gusta pensar que en ciertos juegos hay un plus que aparece a favor. Para nosotros me gusta pensar eso, es un torneo que nos sienta bien y ojalá mañana nos contagiemos como en la ida que hicimos un buen juego, poder lastimar al Cruz Azul, llevarlo a un lugar incómodo y pensar en dar la vuelta”, comentó.

El experimentado confirmó la reincorporación total de Anthony Martial, quien estará disponible para el martes por la noche; contrario a Sergio Canales: “Están cerca, es una linda noticia, Anthony desde hace una semana que participa y está disponible para mañana. Esperamos sumar próximamente a Oliver y Fidel que se van reintegrando poco a poco y que estén al cien y se sumen al buen ambiente del equipo. Sabemos que su ausencia (Canales) por lo que representa para nosotros es importante, como también la de los otros.

No le escapamos a eso pero los que juegan y hemos vivido esta situación que cuando falta un compañero importante para nosotros o los cuidados del rival, aparecen otras cosas. En eso nos apoyamos, no tener que depender siempre de un jugador, tener herramientas para poder suplantarlo con diferentes formas de jugar o un reemplazante. Tenemos con qué ir mañana a dar la vuelta al juego”, afirmó.

Durdevic no ve complejidades en Cruz Azul por cambio de cancha

Por su parte, Uros Durdevic no ve que haya algún tipo de afectaciones en el accionar de la Máquina pese a sus constantes movimientos de sede. El delantero de los Rayados ya piensa en la vuelta por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, considerando no ser un plus extra a favor que los cementeros no disputen el duelo en su verdadera casa.

“Es un plus, pero ellos ya han jugado muchas veces ahí y sienten que ya es su casa ese estadio. Yo no creo tanto en eso de jugar o no en tu cancha. La cancha es la misma, las porterías son las mismas y son once contra once; quien entre mejor y concentrado al juego lo puede sacar, así son las llaves de 180 minutos y nos quedan solo 90. Tengo confianza en mis compañeros que podemos sacar eso adelante”, mencionó.

Asimismo habló de su sentir tras romper una sequía de gol, esto desde su arribo al conjunto regio frente a Juárez el viernes pasado, algo que lo puso insatisfecho por el resultado.

“Estoy tranquilo, porque tengo el apoyo de los compañeros y cuerpo técnico. Los delanteros siempre tienen buenas y malas rachas, ya las pasé muchas veces, estoy tranquilo y dispuesto a ayudar a mi equipo cada juego. Estoy feliz por el gol pero no por el resultado contra Juárez, porque hicimos un buen juego y merecíamos más pero eso queda atrás, mañana es otra oportunidad para nosotros”, finalizó.

Íker Fimbres, Fidel Ambriz, Erick Aguirre, Oliver Torres, Stefan Medina y el mencionado Canales, son las bajas del Monterrey para lidiar una voltereta en el Cuauhtémoc para poder avanzar a los cuartos de final del certamen internacional.

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