Gustavo Florentín renuncia a Jaguares: dos técnicos en once partidos

Por primera vez en el semestre, un mismo club sufre el percance de dos entrenadores que renunciaron a su cargo.

Gustavo Florentín dirigiendo en Colombia | VizzorImage.

Van más técnicos descabezados en el fútbol colombiano. El último ha sido Gustavo Florentín, quien llegó a Jaguares de Córdoba con la intención de salvar a los ‘Felinos’ del riesgo por descender. A pesar de que el paraguayo le diera un cambio de aires al timón, los resultados no le favorecieron.

Después de que Alexis Márquez renunciara por un 5-0 en contra a manos de Boyacá Chicó, rival directo por la permanencia, la dirigencia del club de Montería tuvo que buscar otra opción en contra del reloj. Florentín fue el elegido, recordando su campaña con Pasto para llegar a finales. Ese fue su mejor performance en el campeonato doméstico.

El equipo, a pesar de todo, no tomó el norte deseado. La última caída de local, por 1-2 frente a Independiente Medellín, llevó a que el DT pusiera su cargo a disposición de la dirigencia. A través de un comunicado oficial, el club subrayó que fue una decisión de dar un paso al costado.

“Jaguares informa que, por motivos personales en su país de origen, el profesor Gustavo Florentín presentó renuncia a su cargo y por los mismos motivos la Junta Directiva le aceptó su renuncia. Se agradece al profesor y sus acompañantes en el cuerpo técnico por la labor desempeñada durante su permanencia al frente del grupo de jugadores”, rezó el comunicado.

El balance de Florentín no es muy positivo. Dirigió seis partidos, de los cuales solo ganó una vez y perdió los encuentros restantes. Solo 3 puntos de 18 posibles en un efímero ciclo para el estratega guaraní.

A la fecha, de terminarse el campeonato hoy, Jaguares estaría salvando la categoría. Su promedio actual es de 0.90, muy cerca de caer al pozo por el acumulado de Boyacá Chicó (0.86) y Cúcuta (0-54), los dos últimos de la tabla.

Los técnicos que han dejado su cargo en la Liga BetPlay

Florentín es el séptimo técnico que sale de un equipo en lo corrido de la temporada. Por primera vez, en este año, dos técnicos salen del mismo club este semestre. Así va el listado:

Hernán Torres (Millonarios).

Nelson Flórez (Cúcuta).

Hubert Bodhert (Alianza FC).

Flabio Torres (Boyacá Chicó).

Alberto Gamero (Deportivo Cali).

Alexis Márquez y Gustavo Florentín (Jaguares).

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