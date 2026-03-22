Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 21 de marzo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de los recientes sorteos de Baloto y Revancha, este sábado 21 de marzo de 2026.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

La actvidad del azar no se detiene. Una vez más, el popular sorteo de Baloto, quizá el más importante del país, tuvo nuevos ganadores al igual que el modo de Revancha. A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados y si le atinó al premio mayor.

Resultados de Baloto hoy, 21 de marzo

Números ganadores: 07 – 10 – 21 – 32 – 33 – 02

07 – 10 – 21 – 32 – 33 – Nuevo acumulado: $28.400 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 21 de marzo

Números ganadores: 23 – 24 – 33 – 39 – 42 – 13

23 – 24 – 33 – 39 – 42 – Nuevo acumulado: $18.700 millones de pesos.

🎉 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.633 de #Baloto #Revancha del sábado 21 de marzo de 2026.



✨ 51.832 ganadores celebraron en todo el país.

💰 El próximo multimillonario podrías ser tú.



📱 Juégalo fácil, rápido y seguro aquí 👉 https://t.co/QB8o6sUCmQ pic.twitter.com/FY96pArtBS — Baloto (@Baloto_Colombia) March 22, 2026

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Baloto, así como la modalidad de Revancha, tiene como objetivo la escogencia de cinco números, entre el 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16. Allí debe saber que, con Revancha, usted tiene la posibilidad de un sorteo extra a cambio de un pequeño pago adicional. Usted tendrá el sueño de llevarse un monto importante de dinero, dependiendo siempre de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay dos maneras de jugar. Usted podría escoger los números a jugar, o en su defecto, vía automática. En el segundo método, el sistema le arroja las cifras de manera automática.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

Hay puntos disponibles en casi todos lados, sea en tiendas de barrio, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Dichos establecimientos se identifican con el logotipo de Baloto en la entrada, o en su defecto, usted puede registrarse en el portal web y hacer el pago en línea.

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