Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 21 de marzo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, esto en los sorteos del sábado 21 de marzo de 2026.

Lotería de Boyacá

La actividad del azar no se detiene. Este sábado tuvo gratas sorpresas, para ser más exactos en los sorteos de dos loterías con premios más que jugosos. Desde Boyacá y Cauca, en Claro Sports puede consultar todos los resultados que nos dejó este 21 de marzo.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4616

4616 Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

$15.000 millones de pesos. Premio mayor: 1990

1990 Serie: 044

Lotería del Cauca

Sorteo: 2603

2603 Premio mayor: $8.000 millones de pesos

$8.000 millones de pesos Número: 0014

0014 Serie: 257

257 Despachado a: Popayán.

Lotería del Cauca (21 de marzo)

Resultado de chances este sábado

Dorado Mañana: 6334 – 8

6334 – 8 Dorado Tarde: 4971 – 9

4971 – 9 Dorado Noche: 8805 – 4

8805 – 4 Culona Día: 2569

2569 Culona Noche: 4350

4350 Astro Sol: 5168 – Tauro.

5168 – Tauro. Astro Luna: 2393 – Tauro.

2393 – Tauro. Paisita Día: 4330 – 6

4330 – 6 Paisita Noche: 1981

1981 Paisita 3: 8531 – 5

8531 – 5 Chontico Día: 8901 – 8

8901 – 8 Chontico Noche: 3890 – 9

3890 – 9 Cafeterito Tarde: 7039 – 3

7039 – 3 Cafeterito Noche: 6251 – 5

6251 – 5 Sinuano Día: 6626 – 8

6626 – 8 Sinuano Noche: 4672 – 9

4672 – 9 Cash Three Día: 466

466 Cash Three Noche: 465

465 Play Four Día: 2305

2305 Play Four Noche: 8842

8842 Samán Día: 5297

5297 Caribeña Día: 4571 – 9

4571 – 9 Caribeña Noche: 6350 – 2

6350 – 2 Motilón Tarde: 2217 – 6

2217 – 6 Motilón Noche: 8617 – 1

8617 – 1 Fantástica Día: 3102 – 5

3102 – 5 Fantástica Noche: 6100 – 5

6100 – 5 Antioqueñita Día: 6551 – 4

6551 – 4 Antioqueñita Tarde: 3538 – 1

3538 – 1 Win 4: 2193

2193 Evening: 6959

Te puede interesar: