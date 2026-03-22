Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 21 de marzo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, esto en los sorteos del sábado 21 de marzo de 2026.
- Resultado MiLoto hoy, 20 de marzo de 2026: estos son los números ganadores
- Claro Colombia, nuevo convocado de la Selección
- Claro integra redBus a la App Mi Claro y facilita la compra de tiquetes de bus intermunicipales
La actividad del azar no se detiene. Este sábado tuvo gratas sorpresas, para ser más exactos en los sorteos de dos loterías con premios más que jugosos. Desde Boyacá y Cauca, en Claro Sports puede consultar todos los resultados que nos dejó este 21 de marzo.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4616
- Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
- Premio mayor: 1990
- Serie: 044
Lotería del Cauca
- Sorteo: 2603
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos
- Número: 0014
- Serie: 257
- Despachado a: Popayán.
Resultado de chances este sábado
- Dorado Mañana: 6334 – 8
- Dorado Tarde: 4971 – 9
- Dorado Noche: 8805 – 4
- Culona Día: 2569
- Culona Noche: 4350
- Astro Sol: 5168 – Tauro.
- Astro Luna: 2393 – Tauro.
- Paisita Día: 4330 – 6
- Paisita Noche: 1981
- Paisita 3: 8531 – 5
- Chontico Día: 8901 – 8
- Chontico Noche: 3890 – 9
- Cafeterito Tarde: 7039 – 3
- Cafeterito Noche: 6251 – 5
- Sinuano Día: 6626 – 8
- Sinuano Noche: 4672 – 9
- Cash Three Día: 466
- Cash Three Noche: 465
- Play Four Día: 2305
- Play Four Noche: 8842
- Samán Día: 5297
- Caribeña Día: 4571 – 9
- Caribeña Noche: 6350 – 2
- Motilón Tarde: 2217 – 6
- Motilón Noche: 8617 – 1
- Fantástica Día: 3102 – 5
- Fantástica Noche: 6100 – 5
- Antioqueñita Día: 6551 – 4
- Antioqueñita Tarde: 3538 – 1
- Win 4: 2193
- Evening: 6959