Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 6 de mayo de 2026
Consulte todos los números ganadores de los recientes sorteos de Baloto y Revancha, este miércoles 6 de mayo de 2026.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el popular juego de Baloto tuvo un nuevo sorteo después de que cayera Revancha el pasado lunes. Los premios se engrandecen para el próximo sábado, por lo que en Claro Sports le contamos todos los resultados.
Resultados de Baloto hoy, 6 de mayo
- Números ganadores: 03 – 05 – 13 – 15 – 25 – 09
- Nuevo acumulado: $36.400 millones de pesos.
Resultados de Revancha hoy, 6 de mayo
- Números ganadores: 09 – 24 – 25 – 29 – 42 – 02
- Nuevo acumulado: $2.200 millones de pesos.
🎉 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.653 de #Baloto #Revancha del miércoles 06 de mayo de 2026.— Baloto (@Baloto_Colombia) May 7, 2026
✨ 37.931 ganadores celebraron en todo el país.
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Baloto y Revancha: ¿cómo jugar?
Para participar en el principal juego de azar en Colombia, usted tendrá que hacer la elección de las cifras que quiera jugar, o en su defecto, pedir un tiquete automático. Allí, en el segundo método, el sistema le asigna los números de manera aleatoria. Cada línea se compone por cinco números entre 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16.
En caso de que logre acertar los seis números del sorteo, se llevará el premio mayor acumulado. Sin embargo, en caso de atinarle, podría acceder a distintos premios dependiendo de los aciertos.
Sitios para adquirir el tiquete de Baloto
El tiquete se puede conseguir en varios tipos de comercios. Por ejemplo, en farmacias, supermercados, oficinas de trámite y los principales almacenes de cadena. Se identifica fácil, pues se destaca el logotipo del juego. Otra vía es a través del sitio web en la comodidad de su hogar.