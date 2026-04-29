Resultado MiLoto hoy, 28 de abril de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden enterarse de todos los números ganadores en un nuevo sorteo del MiLoto para el 28 de abril.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La suerte es uno de los principales aliados de los colombianos. Con ello, los juegos de azar han tomado una alta importancia en la vida de los habitantes del territorio ‘cafetero’. Uno de los más populares es el MiLoto. Por eso, en Claro Sports, les traemos todos los detalles del sorteo del 28 de abril.

Resultado de MiLoto este martes, 28 de abril de 2026

Números ganadores: 08 – 16 – 26 – 37 – 38.

08 – 16 – 26 – 37 – 38. Nuevo acumulado: $450 millones de pesos.

Resultado MiLoto 28 de abril | baloto.com

¿Cómo jugar MiLoto?

La dinámica de este juego es bien sencilla. El jugador deberá escoger cinco cifras entre el 1 y el 39 por cada línea de pronóstico. A partir de dos aciertos, la persona recibirá un premio, el cual será mayor entre más coincidencias tenga. Aquella persona que consiga los cinco números correctos se llevará el acumulado que vaya hasta ese momento, el cual va a aumentando con cada sorteo en que no cae.

¿Cómo reclamar premios de MiLoto?

Generalmente, los premios de este juego se pueden reclamar en cualquier punto de venta autorizado, menos el mayor. Si lo que se está por cobrar supera los $2.000.000 de pesos, la persona debe mirar el reglamento impreso en el tiquete o publicado en el sitio web para ver a partir de qué monto debe hacer el proceso en una oficina especializada y qué documentación debe reunir.

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