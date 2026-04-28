Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 27 de abril de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el 27 de abril.
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Se va consumiendo el cuarto mes del 2026 y los juegos de azar no dan tregua. Una nueva jornada trajo consigo nuevos sorteos de las loterías y chances colombianas. Los participantes despiertan con todas las ansias de saber si son uno de los felices ganadores. Por eso, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del 27 de abril.
Lotería de Cundinamarca
- Serie: 076
- Número ganador: 7056
- Premio mayor: 10.000 millones
Lotería de Tolima
- Serie: 127
- Número ganador: 7675
- Premio mayor: 3.500 millones
Resultados de chances
- Dorado: Mañana 2664 – La 5ta 7 – Tarde 4648 – La 5ta 7
- Culona: Día 7152 – Noche 9905
- Astro Sol: 9964 – Signo Sagitario
- Astro Luna: 3195 – Signo Acuario
- Pijao de Oro: 8831 – La 5ta 5
- Paisita: Día 7377 – La 5ta 6 – Noche 8710 – Perro
- Chontico: Día 9657 – La 5ta 9 – Noche 5284 – La 5ta 8
- Cafeterito: Tarde 5042 – La 5ta 6 – Noche 1362 – La 5ta 7
- Sinuano: Día 8717 – La 5ta 3 – Noche 6057 – La 5ta 7
- Cash Three: Día 905 – Noche 950
- Play Four: Día 0174 – Noche 5548
- Samán: Día 4923
- Caribeña: Día 3173 – La 5ta 6 – Noche 4273 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 3788 – La 5ta 5 – Noche 2223 – La 5ta 5
- Fantástica: día 5829 – La 5ta 8 – Noche 6350 – La 5ta 2
- Antioqueñita: Día 6396 – La 5ta 8 – Tarde 2423 – La 5ta 4
- Win 4: 0641
- Evening: 4861
Pasos a seguir si gana un premio de loterías
Un ganador debería seguir los siguientes pasos en caso de comprobar que tiene un premio por reclamar y evitar así inconvenientes para hacer efectiva su suerte:
- Conservar el tiquete en perfecto estado y en un lugar donde no se vaya a perder.
- Por seguridad, evitar divulgar que se tiene un premio por reclamar.
- Consultar el reglamento del juego en cuestión, que está al reverso del tiquete y el el sitio web oficial de la compañía organizadora.
- Revisar el monto máximo que se puede reclamar en cualquier punto de venta autorizado.
- En caso de superar el límite de dinero, tener claros los pasos adicionales a seguir, como reunir documentación o ir a oficinas especializadas.
- Comunicarse con la compañía organizadora por los canales oficiales de atención al cliente en caso de tener dudas.