Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 28 de abril de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el 28 de abril.

Balotas de las loterías y chances | Foto: referencial

Poco a poco va finalizando el cuarto mes del 2026 y los juegos de azar siguen haciendo de las suyas. Una nueva jornada trajo consigo más sorteos de las loterías y chances colombianas. Los participantes vivenc on la ilusión de despertarse con un par de millones de pesos en sus bolsillos. Por eso, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del 28 de abril.

Lotería de la Cruz Roja

Serie: 000

000 Número ganador: 6467

6467 Premio mayor: 10.000 millones

Lotería del Huila

Serie: 031

031 Número ganador: 0128

0128 Premio mayor: 2.000 millones

Resultados de chances

Dorado: Mañana 1070 – La 5ta 4 – Tarde 0411 – La 5ta 7

Mañana 1070 – La 5ta 4 – Tarde 0411 – La 5ta 7 Culona: Día 4412 – Noche 6284

Día 4412 – Noche 6284 Astro Sol: 0693 – Signo Aries

0693 – Signo Aries Astro Luna: 3789 – Signo Libra

3789 – Signo Libra Pijao de Oro: 8780 – La 5ta 5

8780 – La 5ta 5 Paisita: Día 3818 – La 5ta 8 – Noche 4515 – Conejo

Día 3818 – La 5ta 8 – Noche 4515 – Conejo Chontico: Día 3489 – La 5ta 7 – Noche 5973 – La 5ta 4

Día 3489 – La 5ta 7 – Noche 5973 – La 5ta 4 Cafeterito: Tarde 1483 – La 5ta 4 – Noche 8000 – La 5ta 2

Tarde 1483 – La 5ta 4 – Noche 8000 – La 5ta 2 Sinuano: Día 8408 – La 5ta 5 – Noche 2649 – La 5ta 1

Día 8408 – La 5ta 5 – Noche 2649 – La 5ta 1 Cash Three : Día 905 – Noche 275

: Día 905 – Noche 275 Play Four: Día 5894 – Noche 9559

Día 5894 – Noche 9559 Samán: Día 0854

Día 0854 Caribeña: Día 9786 – La 5ta 5 – Noche 3025 – La 5ta 9

Día 9786 – La 5ta 5 – Noche 3025 – La 5ta 9 Motilón: Tarde 9420 – La 5ta 5 – Noche 7350 – La 5ta 3

Tarde 9420 – La 5ta 5 – Noche 7350 – La 5ta 3 Fantástica: Día 0050 – La 5ta 0 – Noche 4251 – La 5ta 0

Día 0050 – La 5ta 0 – Noche 4251 – La 5ta 0 Antioqueñita: Día 3862 – La 5ta 3 – Tarde 5266 – La 5ta 8

Día 3862 – La 5ta 3 – Tarde 5266 – La 5ta 8 Win 4: 6662

6662 Evening: 1714

Pasos a seguir si gana un premio de loterías

Un ganador debería seguir los siguientes pasos en caso de comprobar que tiene un premio por reclamar y evitar así inconvenientes para hacer efectiva su suerte:

Conservar el tiquete en perfecto estado y en un lugar donde no se vaya a perder. Por seguridad, evitar divulgar que se tiene un premio por reclamar. Consultar el reglamento del juego en cuestión, que está al reverso del tiquete y el el sitio web oficial de la compañía organizadora. Revisar el monto máximo que se puede reclamar en cualquier punto de venta autorizado. En caso de superar el límite de dinero, tener claros los pasos adicionales a seguir, como reunir documentación o ir a oficinas especializadas. Comunicarse con la compañía organizadora por los canales oficiales de atención al cliente en caso de tener dudas.

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