Playoffs NBA 2026: resultados y quién ganó el Juego 5 de las series de este 28 de abril

La jornada de este martes nos dejó un clasificado más a las Semifinales de Conferencia con los San Antonio Spurs

La jornada de los playoffs de la NBA 2026 dejó resultados clave para varios equipos en su intento por avanzar a las Semifinales de Conferencia, con solo uno asegurando su lugar en la siguiente ronda. San Antonio Spurs resolvió su serie en cinco partidos ante Portland Trail Blazers, mientras que New York Knicks recuperó la ventaja tras vencer a Atlanta Hawks y quedó a un triunfo de avanzar.

Por su parte, Philadelphia 76ers se mantuvo con vida al derrotar a Boston Celtics en el TD Garden, colocando la serie 3-2 y con la posibilidad de igualarla en el sexto juego, que se disputará en Philadelphia.

En este contexto, la actividad de la postemporada mantiene abiertas varias eliminatorias, con equipos que aún buscan definir su futuro inmediato. Los próximos encuentros serán determinantes para conocer a los clasificados a la siguiente fase y a los equipos que cerrarán su participación en estos playoffs.

Philadelphia 76ers evitó la eliminación en los playoffs de la NBA tras vencer 113-97 a Boston Celtics en el TD Garden, en el Juego 5 de la serie de primera ronda. Con este resultado, la serie se coloca 3-2 a favor de Boston, por lo que habrá un sexto partido este jueves en Philadelphia.

El equipo visitante respondió en un escenario complicado y logró su segunda victoria de la serie en territorio de los Celtics. Ahora, los 76ers necesitan ganar en casa para forzar un séptimo y definitivo encuentro.

Joel Embiid encabezó el triunfo de Philadelphia con 33 puntos, además de 4 rebotes y 8 asistencias. El pívot marcó el ritmo ofensivo del equipo en momentos clave del partido.

Tyrese Maxey también tuvo un papel determinante con 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, con lo que firmó un doble-doble. Su aporte permitió mantener la ventaja en la segunda mitad y cerrar el juego sin presión en los minutos finales.

Por parte de los Celtics, Jayson Tatum registró un doble-doble con 24 puntos y 16 rebotes, además de 4 asistencias. Jaylen Brown sumó 22 puntos, mientras que Payton Pritchard aportó 12 unidades.

Boston tuvo problemas para sostener el ritmo de Philadelphia y no pudo aprovechar la oportunidad de cerrar la serie ante su afición. El equipo ahora tendrá que buscar el pase en condición de visitante. Las dos victorias de los 76ers en esta serie han sido en Boston, lo que mantiene abierta la eliminatoria. Sin embargo, el siguiente reto será en casa, donde Philadelphia buscará igualar la serie a tres juegos.

Más allá del resultado, los 76ers mantienen la esperanza de romper una racha negativa frente a Boston en playoffs. Philadelphia no gana una serie ante los Celtics desde 1982, cuando se enfrentaron en las Finales del Este. Desde entonces, Boston ha salido vencedor en los seis enfrentamientos más recientes entre ambos equipos en postemporada. La victoria en el Juego 5 mantiene con vida a los 76ers y les da la oportunidad de cambiar esa historia en esta serie.

🏆 TUESDAY'S FINAL SCORES 🏆



Joel Embiid powers the @sixers to the win on the road to keep their season alive in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google!



Tyrese Maxey: 25 PTS, 10 REB, 5 AST, 2 STL, 3 3PM

Quentin Grimes: 18 PTS, 4 3PM

Paul George: 16 PTS, 9 REB, 7 AST,… pic.twitter.com/e6zQqx240T — NBA (@NBA) April 29, 2026

New York Knicks dio un paso clave en los playoffs de la NBA tras vencer 126-97 a Atlanta Hawks en el Juego 5 disputado en el Madison Square Garden. Con este resultado, el equipo neoyorquino retoma la ventaja, se pone 3-2 en la serie y se coloca a una victoria de avanzar a la siguiente ronda.

El equipo local marcó diferencia desde el inicio y mantuvo el control del marcador, lo que le permitió cerrar el encuentro sin complicaciones ante su afición.

Jalen Brunson fue el referente de los Knicks con 39 puntos, además de 3 rebotes y 8 asistencias. El base encabezó el ataque del equipo y respondió en momentos clave para mantener la ventaja.

Karl-Anthony Towns también aportó con un doble-doble de 16 puntos y 14 rebotes, además de 6 asistencias. Su presencia en la pintura permitió sostener el ritmo del equipo durante el partido.

Por parte de los Hawks, Jalen Johnson fue el jugador más productivo con 18 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Sin embargo, Atlanta no logró mantenerse cerca en el marcador y quedó por debajo en la segunda mitad.

El equipo visitante no encontró respuesta ante la ofensiva de New York y ahora deberá ganar el siguiente encuentro para mantenerse con vida en la serie. Con la serie 3-2 a su favor, los Knicks buscarán cerrar la eliminatoria en el próximo juego. La victoria en casa los deja en posición de definir su pase en el Juego 6. Atlanta, por su parte, tiene la obligación de responder para forzar un séptimo partido y mantener sus aspiraciones en estos playoffs.

🏆 TUESDAY'S FINAL SCORES 🏆



Jalen Brunson drops 39 PTS as the @nyknicks win Game 5 to take a 3-2 series lead in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google!



OG Anunoby: 17 PTS, 10 REB, 2 STL

Karl-Anthony Towns: 16 PTS, 14 REB, 6 AST, 2 STL, 2 BLK



Game 6: Thursday, TBD https://t.co/iyJWN3pUvz pic.twitter.com/FgvINWqFXV — NBA (@NBA) April 29, 2026

San Antonio Spurs aseguró su lugar en las semifinales de la Conferencia Oeste tras vencer 114-95 a Portland Trail Blazers en el AT&T Center. Con este resultado, el equipo texano cerró la serie 4-1 y avanzó de ronda en los playoffs de la NBA.

El conjunto de San Antonio resolvió la eliminatoria en cinco partidos, tras marcar diferencia en la serie y controlar el ritmo del Juego 5 en casa. Spurs mostró control durante la serie y limitó la respuesta de Portland, que no logró extender la eliminatoria. El equipo local aprovechó su condición de local para cerrar la serie ante su afición.

De’Aaron Fox encabezó la ofensiva con 21 puntos, además de 3 rebotes y 9 asistencias. El base dirigió el ataque del equipo y participó en la generación de juego. Julian Champagnie también tuvo participación con 19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, sumando en ambos lados de la cancha para mantener la ventaja. Por parte de los Trail Blazers, Deni Avdija fue el jugador más productivo con 22 puntos, además de 3 rebotes y 3 asistencias. Sin embargo, el equipo no logró sostener el ritmo del rival.

¿Cuántos juegos se deben ganar para avanzar a las finales de la NBA 2026? Reglas y criterios

Desde la temporada 2003, todas las series de postemporada de la NBA son a ganar cuatro de siete partidos. El formato es 2-2-1-1-1, con ventaja de localía para el equipo con mejor marca de la llave, que recibe el Juego 1, 2, 5 y 7.

¿Quién transmite en vivo los Playoffs de la NBA y dónde ver por TV y online?

En México, los partidos de los Playoffs de la NBA se pueden seguir en ESPN y Amazon Prime, además del NBA League Pass.

Calendario Playoffs NBA 2026 completo

Las fechas clave de los NBA Playoffs 2026, incluyendo los inicios de las siguientes rondas:

14 a 17 de abril: torneo Play In

18 de abril: inicio de la primera ronda

4 de mayo: inicio de las semifinales de conferencia (podría adelantarse al 2 o 3 de mayo)

10 de mayo: Lotería del NBA Draft 2026

19 de mayo: inicio de la final de la Conferencia Este (puede adelantarse al día 17)

20 de mayo: inicio de la final de la Conferencia Oeste (puede adelantarse al día 18)

3 de junio: Juego 1 Finales NBA

5 de junio: Juego 2 Finales NBA

8 de junio: Juego 3 Finales NBA

10 de junio: Juego 4 Finales NBA

13 de junio: Juego 5 Finales NBA (de ser necesario)

16 de junio: Juego 6 Finales NBA (de ser necesario)

19 de junio: Juego 7 Finales NBA (de ser necesario)

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