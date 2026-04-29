Tigres gana en Nashville y Pizarro advierte: falta lo más difícil

Guido Pizarro destacó el triunfo de Tigres ante Nashville en la ida de semifinales de Concacaf y aseguró que el equipo fue protagonista, aunque advirtió que la serie sigue abierta

Tigres dio un paso importante rumbo a la final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 como visitante al Nashville en el Estadio GEODIS Park, en un partido donde el equipo regiomontano mostró personalidad y capacidad para manejar distintos momentos del juego. Sin embargo, Guido Pizarro, técnico de los Felinos, dejó claro que la eliminatoria está lejos de definirse.

“Soy consciente de que son los primeros 90 minutos. Creo que nuestro equipo hizo un gran partido… pudimos haber hecho un gol más”, señaló el entrenador en conferencia de prensa, quien valoró el desempeño colectivo ante un rival complicado en su propio estadio.

Tigres fue protagonista y controló el partido

El estratega resaltó que su equipo logró imponer condiciones tanto con balón como sin él, algo que consideró clave para el resultado. “El equipo jugó, tuvo situaciones y por momentos manejó el ritmo del partido”, explicó, destacando la capacidad de adaptación en distintos lapsos del encuentro.

Pizarro también reconoció que el segundo tiempo exigió un esfuerzo distinto, ante un Nashville que adelantó líneas, pero valoró la respuesta de sus jugadores para sostener la ventaja. “En líneas generales manejamos el ritmo del partido… pero faltan 90 minutos”, insistió.

Ángel Correa, el jugador determinante

Uno de los nombres que más destacó fue el de Ángel Correa, quien volvió a ser clave en el ataque. El técnico no dudó en señalar su importancia dentro del equipo: “Ángel es determinante, como lo ha sido desde el día en que llegó. Creo que será muy importante tanto dentro como fuera de la cancha. Es nuestra bandera y considero que el equipo lo ha acompañado bien; lo ha arropado desde el primer día y es un jugador clave. Ojalá podamos seguir haciéndolo sentir cómodo, que esté contento y que sigamos todos juntos por más”, afirmó sobre el argentino, quien ha marcado diferencia desde su llegada.

Además, también elogió el rendimiento de jugadores como Francisco Reyes, resaltando el crecimiento de elementos que se han consolidado recientemente en el equipo.

La serie sigue abierta

Pese a la ventaja conseguida, Pizarro fue enfático en no dar nada por cerrado. El técnico anticipó que el partido de vuelta será aún más exigente y que el equipo deberá mantener el nivel para avanzar. “Va a ser muy difícil… tendremos que hacer un gran trabajo para poder pasar”, advirtió.

El entrenador también subrayó la importancia de jugar en casa, donde espera que Tigres pueda sellar la clasificación con el apoyo de su afición.

Ilusión, pero con cautela

El triunfo alimenta la ilusión de Tigres de alcanzar una nueva final internacional, pero el discurso del técnico se mantiene mesurado. “Nos ilusiona… pero somos muy conscientes de que quedan 90 minutos”, afirmó, dejando claro que el objetivo es sostener la competitividad en cada fase.

Tigres regresa a casa con ventaja, pero con la certeza de que la eliminatoria aún está abierta. El equipo regiomontano buscará confirmar su pase a la final en el Estadio Universitario.

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