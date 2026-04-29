Juan Brunetta le da valor al triunfo ante Nashville, sin embargo asegura que la serie no está acabada

Juan Pablo Vigón y Fernando Gorriarán coinciden y mencionan que aun queda mucho trabajo que hacer para acceder a la final de la Concachampions

Los felinos confían en sellar el pase en casa | Imago7

Tigres dio el primer paso en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer a Nashville SC como visitante, resultado que dejó sensaciones positivas dentro del plantel, aunque con la claridad de que la serie aún no está definida. Los jugadores coincidieron en la importancia del triunfo, pero también en la necesidad de mantener el enfoque para el partido de vuelta.

Juan Brunetta reconoció el valor del resultado obtenido fuera de casa y destacó el contexto del encuentro. “Sí, contento. La verdad que veníamos a una cancha difícil como son los partidos de visita en esta ‘Conca’ y nada, contento. Hoy se dio un paso importante, pero bueno, todavía nada está cerrado, así que queda jugar en casa para cerrar el pase a la final”.

El mediocampista insistió en que el equipo tiene claro el objetivo en ambas competencias y que no pueden perder de vista lo que viene en el calendario inmediato. “Y nada, ojalá, ojalá. La verdad que buscamos eso. Estamos en la competencia peleando. La verdad que viene un partido importante porque se viene el partido como venimos haciendo, pero muy determinante, entonces tenemos que estar bien. La verdad que como te dije, dimos un paso importante, pero ahora hay que descansar y pensar en la liga”.

Por su parte, Juan Pablo Vigón valoró la forma en que el equipo logró responder ante un rival que exigió en distintos momentos del partido. “Gran equipo, la verdad. Nos encontramos un rival difícil que tácticamente saben muy bien lo que hacen. Supimos contrarrestar eso. Lo entendimos y gracias a Dios se nos dio el resultado, pero falta otro partido. Entonces, enfocados al partido de Chivas y después volvemos a pensar en ellos”.

El mediocampista también señaló que el resultado deja margen de mejora de cara al siguiente encuentro, aunque reconoce que la ventaja es relevante en este tipo de series. “No, hubiéramos querido más, pero digo, es un buen resultado que nos hace encarar el siguiente partido con ventaja, la mínima, pero sí es un buen resultado por lo que significa el rival”.

En tanto, Fernando Gorriarán subrayó que el equipo tenía claro el escenario que enfrentaría en Nashville y que el plan de juego permitió conseguir el resultado. “Sí, sin duda sabíamos que era importante llevar un buen resultado de acá. Veníamos a jugar contra un gran rival que viene primero en su serie también. Venían haciendo partidos importantes, dejaron a dos equipos muy grandes afuera, entonces sabíamos que iba a ser complicado. Pero bueno, teniendo las precauciones que tuvimos, sabíamos cómo hacerle daño y creo que pudimos llevar alguna ventaja”.

El uruguayo también hizo referencia al momento que vive el equipo y a la intención de mantenerse en la pelea hasta el final en ambas competencias. “Y la ilusión es al máximo: competir. Lo dije hace poco, la visualización que tenía era ver al equipo compitiendo hasta el final. Hoy lo estamos haciendo. Creo que estamos en un paso importante, va a ser un partido muy complicado, pero bueno, con nuestra gente en nuestra cancha creo que vamos a tener esa ventaja de poder jugar con ellos y obviamente sacar un buen resultado también”.

Finalmente, Gorriarán dejó claro que la serie sigue abierta y que el plantel deberá sostener el nivel en el cierre del calendario. “No, la serie está abierta. Sin duda que son un gran rival, como lo decía anteriormente. Tratar de descansar, ahora pensar en lo que va a ser la liguilla. Venimos con una seguidilla también importante. Ha sido un año duro, pero bueno, queda el último tirón y obviamente que este plantel va a dar el máximo para competir hasta el final”.

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