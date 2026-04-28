Resultado MiLoto hoy, 27 de abril de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports se pueden enterar de los números ganadores del Miloto para el lunes 27 de abril.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Una de las loterías más reconocidas de Colombia es el Miloto. Los colombianos han depositado su confianza y dinero en este juego de azar que ya ha dado a un sinfín de ganadores. Con esa ilusión los participantes despiertan cada día para ver si la suerte les ha sonreído con un par de millones de pesos. En Claro Sports le contamos todo los detalles.

Resultado de MiLoto este lunes, 27 de abril de 2026

Números ganadores: 06 – 15 – 17 – 25 – 38.

06 – 15 – 17 – 25 – 38. Nuevo acumulado: $400 millones de pesos.

Resultado Miloto 27 de abril | baloto.com

¿Cómo jugar MiLoto?

La dinámica de este juego es bien sencilla. El jugador deberá escoger cinco cifras entre el 1 y el 39 por cada línea de pronóstico. A partir de dos aciertos, la persona recibirá un premio, el cual será mayor entre más coincidencias tenga. Aquella persona que consiga los cinco números correctos se llevará el acumulado que vaya hasta ese momento, el cual va a aumentando con cada sorteo en que no cae.

¿Cómo reclamar premios de MiLoto?

Generalmente, los premios de este juego se pueden reclamar en cualquier punto de venta autorizado, menos el mayor. Si lo que se está por cobrar supera los $2.000.000 de pesos, la persona debe mirar el reglamento impreso en el tiquete o publicado en el sitio web para ver a partir de qué monto debe hacer el proceso en una oficina especializada y qué documentación debe reunir.

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