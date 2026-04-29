Brad Stevens repite como Ejecutivo del Año de la NBA tras mantener a Boston en la élite

El directivo es reconocido tras mantener a Boston en el segundo lugar del Este pese a cambios en la plantilla durante la temporada 2026

Brad Stevens, nombrado ejecutivo del Año | WINSLOW TOWNSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Brad Stevens volvió a ser reconocido por su trabajo al frente de la construcción del roster de los Boston Celtics, luego de ser nombrado Ejecutivo del Año de la NBA. El directivo recibió el galardón tras una temporada en la que el equipo logró mantenerse en la parte alta de la Conferencia Este, pese a cambios importantes en su plantilla.

Boston finalizó nuevamente en el segundo puesto de su conferencia, resultado que tomó relevancia considerando las decisiones que se tomaron en el armado del equipo. Durante el proceso, la franquicia tuvo que desprenderse de varios jugadores para evitar un impacto mayor en el impuesto de lujo, lo que obligó a realizar ajustes en la estructura del plantel.

El reconocimiento a Stevens llega por segunda ocasión en un periodo reciente, al convertirse en uno de los ejecutivos que han ganado este premio en más de una ocasión en pocos años. Con este resultado, se suma a un grupo reducido de directivos que han sido distinguidos en múltiples ocasiones por su gestión dentro de la liga.

La votación estuvo a cargo de un panel conformado por ejecutivos de los equipos de la NBA, quienes eligieron a sus candidatos en un sistema de preferencias. Stevens recibió votos para el primer lugar en varias papeletas y fue considerado dentro de las principales opciones en la mayoría de ellas.

Best in the business 💼



Congrats to Brad, our 𝙩𝙬𝙤-𝙩𝙞𝙢𝙚 NBA Executive of the Year pic.twitter.com/zHJzPOYusq — Boston Celtics (@celtics) April 28, 2026

En la clasificación final, Onsi Saleh, de Atlanta, terminó en el segundo puesto, mientras que Trajan Langdon, de Detroit, ocupó el tercer lugar por segundo año consecutivo. Otros nombres también fueron incluidos en la votación, reflejando el trabajo de distintas organizaciones en la liga.

Este premio tiene un formato distinto al de otros reconocimientos de la NBA, ya que no es votado por periodistas o analistas, sino por los propios ejecutivos de los equipos. Este mecanismo busca evaluar el impacto de las decisiones tomadas en la construcción de los planteles durante la temporada.

El anuncio forma parte de la entrega de premios de la NBA tras la conclusión de la temporada regular. Entre los galardonados se encuentran Victor Wembanyama como Jugador Defensivo del Año y Shai Gilgeous-Alexander como Jugador Clutch del Año, además de otros reconocimientos individuales.

Aún quedan por definirse premios como el Jugador Más Valioso y el Entrenador del Año, cuyos resultados serán anunciados en los próximos días. Mientras tanto, el reconocimiento a Stevens destaca el trabajo realizado en Boston, donde el equipo se mantiene como uno de los contendientes en la competencia.

Te puede interesar: