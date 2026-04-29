Fernando Hierro destaca el camino de la ‘Hormiga’ González en Chivas

El exdirectivo de los tapatíos asegura que el juvenil mexicano está cosechando los frutos de su esfuerzo con el Rebaño Sagrado

El juvenil delantero ya es figura de los tapatíos | Imago7

Fernando Hierro habló sobre el presente de Armando ‘Hormiga’ González y destacó el crecimiento del delantero dentro de Chivas. El exdirectivo del club y exjugador del Real Madrid señaló que el atacante ha construido su momento actual a partir del trabajo realizado desde sus primeras etapas en el equipo.

En palabras recabadas por TUDN, Hierro dejó claro que el rendimiento del jugador no es producto del azar. “Lo queremos mucho, es una pena, pero la última vez que estuve en Guadalajara en un partido de leyendas, dije algo parecido, me alegro mucho, uno de los chicos que empezaba en aquellos momentos, Armando era uno de ellos”.

El exdirigente recordó el proceso que vivió González cuando comenzaba su camino en el primer equipo. Explicó que desde ese momento identificó cualidades en el delantero, quien con el paso del tiempo se convirtió en una pieza importante dentro del plantel.

Hierro también enfatizó el esfuerzo que ha realizado el jugador para alcanzar su nivel actual. “A Armando nadie le ha regalado nada, ha trabajado más que nadie, el hecho que sea el máximo goleador de Chivas en dos torneos es porque se lo merece”.

El español señaló que el desarrollo del atacante se ha dado dentro de un entorno que ha favorecido su crecimiento, además de mantener una línea de trabajo constante. En ese sentido, destacó la forma en que el futbolista ha respondido a las exigencias dentro del equipo.

Actualmente, Armando González se mantiene como uno de los referentes en el esquema de Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito. Sus actuaciones lo han colocado como un elemento clave en el ataque, respaldado por el reconocimiento de figuras como Fernando Hierro.

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