Resultado MiLoto hoy, 3 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este viernes 3 de abril de 2026.

Estos son los resultados más recientes de MiLoto.
Los últimos resultados de MiLoto

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el popular juego de MiLoto no dio en el clavo y el premio mayor se alarga, desatando la expectativa para los próximos sorteos. A través de Claro Sports, usted podrá consultar los números ganadores.

Resultado de MiLoto este viernes, 3 de abril de 2026

  • Números ganadores: 08 – 16 – 18 – 26- 38
  • Nuevo acumulado: $650 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es muy sencilla para participar. Usted podrá escoger números entre el 1 y 39, donde tendrá la oportunidad de llevarse el premio mayor de la popular lotería. Tiene la opción de escogerlos, o en su defecto, el sistema le arrojará el cartón de manera automática.

Procedimiento para cobrar los premios

Todo depende del monto a reclamar. El ganador absoluto es el que le atinará a los cinco números, pero la compañía es la que define los límites para reclamar en un punto de venta autorizado. De lo contrario, le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad en la entrega del premio. Esos topes se podrán ver en el sitio web o en el reverso del tiquete.

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