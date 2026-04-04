Resultado MiLoto hoy, 3 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este viernes 3 de abril de 2026.

Los últimos resultados de MiLoto

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el popular juego de MiLoto no dio en el clavo y el premio mayor se alarga, desatando la expectativa para los próximos sorteos. A través de Claro Sports, usted podrá consultar los números ganadores.

Resultado de MiLoto este viernes, 3 de abril de 2026

Números ganadores : 08 – 16 – 18 – 26- 38

: 08 – 16 – 18 – 26- 38 Nuevo acumulado: $650 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es muy sencilla para participar. Usted podrá escoger números entre el 1 y 39, donde tendrá la oportunidad de llevarse el premio mayor de la popular lotería. Tiene la opción de escogerlos, o en su defecto, el sistema le arrojará el cartón de manera automática.

Procedimiento para cobrar los premios

Todo depende del monto a reclamar. El ganador absoluto es el que le atinará a los cinco números, pero la compañía es la que define los límites para reclamar en un punto de venta autorizado. De lo contrario, le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad en la entrega del premio. Esos topes se podrán ver en el sitio web o en el reverso del tiquete.

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