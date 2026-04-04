Resultado MiLoto hoy, 3 de abril de 2026: estos son los números ganadores
Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este viernes 3 de abril de 2026.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el popular juego de MiLoto no dio en el clavo y el premio mayor se alarga, desatando la expectativa para los próximos sorteos. A través de Claro Sports, usted podrá consultar los números ganadores.
Resultado de MiLoto este viernes, 3 de abril de 2026
- Números ganadores: 08 – 16 – 18 – 26- 38
- Nuevo acumulado: $650 millones de pesos.
🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 513 de #MiLoto del viernes 03 de abril de 2026. 🍀✨— Baloto (@Baloto_Colombia) April 4, 2026
¡Tuvimos 5.143 ganadores!🎉
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Así se juega MiLoto
La dinámica es muy sencilla para participar. Usted podrá escoger números entre el 1 y 39, donde tendrá la oportunidad de llevarse el premio mayor de la popular lotería. Tiene la opción de escogerlos, o en su defecto, el sistema le arrojará el cartón de manera automática.
Procedimiento para cobrar los premios
Todo depende del monto a reclamar. El ganador absoluto es el que le atinará a los cinco números, pero la compañía es la que define los límites para reclamar en un punto de venta autorizado. De lo contrario, le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad en la entrega del premio. Esos topes se podrán ver en el sitio web o en el reverso del tiquete.