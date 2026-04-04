Antigua GFC no afloja: triunfo clave ante Aurora y sigue en racha

Todo lo que dejó el partido entre Aurora y Antigua GFC por la jornada 18 del Torneo Clausura de Guatemala.

Antigua dio el golpe de visitante | Facebook: Antigua GFC

Antigua GFC consiguió una victoria por 2-0 ante Aurora FC en el Estadio Guillermo Slowing, en el marco de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El resultado le permite al conjunto colonial sumar tres puntos importantes en la recta final del campeonato.

El equipo visitante tomó la iniciativa desde los primeros minutos y manejó el ritmo del partido durante buena parte del primer tiempo. Aurora, por su parte, intentó reaccionar y tuvo una oportunidad clara antes del descanso, pero no logró abrir el marcador.

El desarrollo del encuentro cambió cerca del cierre de la primera mitad, cuando Antigua GFC quedó con un jugador menos tras la expulsión de Edgard Camargo al minuto 40. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo sostuvo el orden defensivo y mantuvo el cero.

En el segundo tiempo, Antigua ajustó su planteo y encontró la ventaja en el tramo final. Al minuto 74, Kevin Macareño abrió el marcador tras aprovechar un error defensivo y conectar un centro desde la banda.

Ya en los minutos finales, al 89’, Cristian Castañeda amplió la diferencia luego de una jugada individual por el sector izquierdo que terminó en el segundo gol del encuentro.

Con este triunfo, Antigua GFC alcanza los 27 puntos y se posiciona en la parte alta de la tabla. El equipo mantiene una racha positiva en el cierre del torneo, mientras que Aurora queda obligado a sumar en las próximas jornadas para sostener sus aspiraciones de clasificación.

Resumen, Aurora vs Antigua GFC: resultado y goles

¡Bienvenidos al minuto a minuto del enfrentamiento entre Aurora y Antigua GFC, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Se trata de un duelo clave en la recta final de la fase regular, con ambos equipos obligados a sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Aurora llega a este compromiso ubicado en la décima posición con 19 puntos, tras sumar cuatro victorias, siete empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Saúl Phillip igualó sin goles frente a Cobán Imperial en la última jornada y acumula tres partidos sin perder, aunque sigue mostrando irregularidad. Con solo un triunfo en sus últimos nueve encuentros, necesita un resultado positivo para no quedar rezagado en la lucha por avanzar a la fase final.

Antigua GFC, por su parte, ocupa el sexto lugar con 24 unidades, producto de seis triunfos, seis empates y seis caídas. El conjunto comandado por Mauricio Tapia atraviesa un buen momento anímico tras la contundente victoria 8-2 ante Mictlán y ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Aun así, debe continuar sumando puntos para consolidarse en zona de clasificación, luego de un inicio de torneo marcado por la irregularidad.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Antigua GFC hoy sábado 4 de abril de 2026?

El encuentro entre Aurora y Antigua GFC está programado para el sábado 4 de abril a las 11:00 horas y se disputará en el estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Aurora vs Antigua GFC para la jornada 18, al momento

Aurora no tendrá disponible a Gabriel Grajeda, expulsado en el duelo ante Cobán Imperial, para este duelo de la jornada 18 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Antigua GFC no cuenta con futbolistas suspendidos. Se estima que Saúl Phillip y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez; Jafet Soriano, Luis Cardona, Alex Díaz, Jairo Soriano, Carlos Monterroso; Nicolás Lovato, Allan García, Lenin González, Jorge Ticurú; y Eddie Ibargüen. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez; Jafet Soriano, Luis Cardona, Alex Díaz, Jairo Soriano, Carlos Monterroso; Nicolás Lovato, Allan García, Lenin González, Jorge Ticurú; y Eddie Ibargüen. : Saúl Phillip. Antigua GFC: Luis Morán; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Enzo Fernández, José Ardón, Óscar Castellanos; José Rosales, Enrique Camargo, Diego Fernández; Oscar Santis y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Aurora vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Antigua GFC:

18 de febrero de 2026 | Antigua GFC 2-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 4-2 Aurora | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 14 de diciembre de 2025 | Aurora 0-1 Antigua GFC | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 25 de octubre de 2025 | Antigua GFC 1-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Aurora 3-2 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

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