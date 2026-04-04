Alineaciones confirmadas del Deportes Tolima vs Santa Fe por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Pijao’ está cerca de asegurar su clasificación, mientras que la visita llega con fuertes dolores de cabeza.

Tolima y Santa Fe, el único compromiso del Sábado Santo

Partido de dos caras en el Sábado Santo. Para el fin de semana, previo a la resurrección, Deportes Tolima y Santa Fe tendrán una cita imperdible en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. El ‘Pijao’ tiene cerca su clasificación, mientras que posiblemente los ‘Cardenales’ tendrán una de sus últimas balas.

Los dirigidos por Lucas González llegan en un gran estado de forma. En efecto, suman un total de seis juegos por todo concepto sin conocer la derrota previo a la Copa Libertadores. Del otro lado, el elenco de Pablo Repetto tuvo una derrota muy dolorosa, en casa, frente a Llaneros como rival directo para clasificar.

Alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formará Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Daniel Pedrozo, Juan José Mera, Junior Hernández; Brayan Rovira, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres, Jersson González; Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Sebastián Quintero, Iván Scarpeta, Mateo Puerta; Daniel Torres, Kilian Toscano, Yilmar Velásquez; Ómar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT. Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver a Tolima vs Santa Fe por la Liga BetPlay 2026-I?

Este compromiso, el cual fue reprogramado por la jornada 10, tendrá su pitazo inicial este sábado 4 de abril a partir de las 7:30 de la noche. Tanto Win Sports como Win+ Fútbol transmitirán las emociones del cotejo en el Estadio Manuel Murillo Toro, además de Win Play en su plataforma streaming.

Últimos partidos del Deportes Tolima

31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 14.

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima | Fecha 13.

19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.

15.03.2026 | América de Cali 1-1 Deportes Tolima | Fecha 11.

Últimos partidos de Santa Fe

01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros | Fecha 15.

27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe | Fecha 14.

23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.

14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza | Fecha 11.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Luis Delgado (Valle).

Luis Delgado (Valle). Asistente 1: Javier Patiño (Meta).

Javier Patiño (Meta). Asistente 2: Freddy Velasco (Cauca).

Freddy Velasco (Cauca). Cuarto árbitro: Andrés Nieto (Tolima).

Andrés Nieto (Tolima). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: Ferney Ossa (Antioquia).

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