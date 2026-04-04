Gianluca Zambrotta: de una lesión a levantar el título con Italia en el Mundial 2006

Figura clave en la Italia campeona del mundo, el lateral ocupa el lugar 68 en el conteo histórico de Claro Sports

Gianluca Zambrotta forma parte del selecto grupo de futbolistas que dejaron huella en la historia de las Copas del Mundo. El lateral italiano, ubicado en el lugar 68 del conteo de Claro Sports de los 100 jugadores que más marcaron los Mundiales, construyó su legado principalmente en Alemania 2006, torneo en el que fue pieza fundamental para que la Azzurra conquistara su cuarto título mundial.

Nacido en Como, Italia, Zambrotta disputó tres Copas del Mundo a lo largo de su carrera: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Su recorrido mundialista refleja tres etapas distintas: una eliminación en octavos de final, un campeonato del mundo y una despedida en fase de grupos. A nivel de clubes, su trayectoria también fue destacada, con pasos por equipos como la Juventus, el Barcelona y el Milan.

En Corea-Japón 2002, Zambrotta participó en cuatro encuentros, en un torneo donde Italia quedó fuera en octavos de final. Ocho años más tarde, en Sudáfrica 2010, disputó tres partidos como parte de una generación que no logró superar la fase de grupos. Sin embargo, fue en Alemania 2006 donde alcanzó su punto más alto y consolidó su nombre en la historia del fútbol internacional.

Alemania 2006, la cima de su carrera

El camino de Zambrotta en ese Mundial comenzó con incertidumbre. Una distensión muscular lo dejó fuera del debut ante Ghana y puso en duda su presencia en los siguientes encuentros. El cuerpo técnico, encabezado por Marcello Lippi, decidió mantenerlo en la convocatoria con la expectativa de su recuperación. Su regreso se dio en la segunda jornada del Grupo E, cuando fue titular en el empate 1-1 frente a Estados Unidos.

A partir de ese momento, Zambrotta se convirtió en un elemento fijo en el esquema italiano. Disputó todos los minutos restantes del torneo: jugó completo ante Estados Unidos y Chequia en fase de grupos, y posteriormente fue titular en los duelos de eliminación directa frente a Australia, Ucrania, Alemania y Francia, incluyendo los 120 minutos en semifinales y final.

Su actuación más destacada llegó en los cuartos de final ante Ucrania. Al minuto 6, Zambrotta inició una jugada por la banda derecha, combinó con Francesco Totti y, tras avanzar unos metros, sacó un disparo cruzado desde fuera del área que superó al guardameta Oleksandr Shovkovskiy. Ese gol abrió el camino en la victoria 3-0 que colocó a Italia en las semifinales.

En términos de rendimiento, Zambrotta fue uno de los jugadores con mayor participación en el plantel campeón. Acumuló 600 minutos en el torneo, cifra que lo ubicó entre los seis futbolistas con más tiempo en cancha dentro de la selección italiana, solo detrás de Fabio Cannavaro (690), Gianluigi Buffon (690), Andrea Pirlo (667), Simone Perrotta (613) e igualado con Fabio Grosso (600).

El impacto de su desempeño fue reconocido a nivel individual. Fue incluido en el XI ideal del Mundial 2006 y también formó parte de los candidatos al Balón de Oro del torneo, premio que finalmente ganó Zinedine Zidane.

Gianluca Zambrotta, lugar 68 en el conteo de Claro Sports

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

La conquista de Alemania 2006 marcó el punto más alto de la carrera internacional de Gianluca Zambrotta. Su capacidad para adaptarse a ambos perfiles, su presencia constante en el campo y su participación directa en momentos clave lo posicionaron como uno de los laterales más completos de su generación y como una pieza indispensable en uno de los equipos campeones más sólidos de la historia de los Mundiales. Es por eso que su nombre está entre los 100 mejores jugadores en el conteo de Claro Sports.

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