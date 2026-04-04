¡Está listo! Abreu señala que Gil Mora puede regresar al equipo, pero sin arriesgarlo de más

El estratega de los Xolos de Tijuana alabó al cuerpo médico del club por la gran recuperación de sus jugadores

Sebastián Abreu, técnico de los Xolos de Tijuana, expresó su satisfacción tras la victoria de su equipo ante Tigres por 1-0 en el Estadio Caliente, correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Durante la conferencia posterior al partido, Abreu se refirió al regreso de Gilberto Mora, quien ha estado fuera de las canchas por un tiempo debido a una lesión, y destacó que el joven futbolista está listo para integrarse al equipo en el cierre del torneo.

“Está apto para poder ser parte del plantel y poderlo contemplar para el tramo final del campeonato”, afirmó el entrenador de los Xolos. Sin embargo, Abreu aclaró que el regreso de Mora será dosificado para evitar riesgos innecesarios. “Seguramente habrá que dosificar, tampoco vamos a hacer locuras”, agregó, destacando el trabajo del cuerpo médico del club, que ha logrado recuperar al futbolista mucho antes de lo esperado. “Tenemos un excelente cuerpo médico, porque ha recuperado a Frank cinco meses antes de lo previsto, y con Gil, que parecía que no podría estar en todo el campeonato, ya está en condiciones para ser parte del plantel”, indicó Abreu.

El entrenador de Tijuana no dudó en reconocer el esfuerzo del cuerpo médico del club, a quien agradeció por su arduo trabajo para tener a Mora listo para los últimos partidos del torneo. “Me saco el sombrero para la gente que trabaja acá en el club”, expresó Abreu, visiblemente agradecido por la recuperación de sus jugadores.

A pesar de la importancia del regreso de Mora, Abreu también subrayó el significado de la victoria de Tijuana sobre Tigres. “No le voy a quitar mérito en nada al triunfo de hoy,” afirmó el entrenador, reconociendo la calidad del rival. El partido fue complicado, ya que Tigres cuenta con una plantilla de alto nivel, y Abreu fue claro al señalar la jerarquía y el prestigio del equipo felino. “Jugamos contra un excelente rival, con una jerarquía y un prestigio enorme”, dijo refiriéndose a los jugadores que Tigres tiene a su disposición.

El uruguayo destacó también el nivel de los futbolistas de Tigres, mencionando que algunos de los jugadores de la plantilla rival son figuras reconocidas que entran y salen del campo con facilidad. “Ustedes vieron quiénes estaban jugando, quiénes salían y quiénes entraban”, mencionó el estratega, destacando el nivel de competencia que presentaron en el Estadio Caliente.

El técnico de Tijuana también comparó la situación de su equipo con la de Tigres, destacando las diferencias entre ambos en términos de infraestructura, inversión económica y títulos ganados. “Tigres está en otro escalón, en otros títulos, otra jerarquía, otro prestigio, otra infraestructura, otras inversiones económicas”, apuntó Abreu, quien reconoció que, a pesar de las diferencias, el enfoque de su equipo estaba claro. “Lo que nosotros teníamos claro era la importancia del partido nuestro, el margen de error es cero y no podemos estar especulando”, agregó el entrenador, enfatizando que cada partido es crucial para Tijuana en su lucha por asegurar un lugar en la fase final del torneo.

Con el regreso de Gilberto Mora en mente y el camino hacia el final del torneo cada vez más cercano, Abreu se mostró confiado en la capacidad de su equipo para seguir adelante. La victoria ante Tigres se convirtió en un paso importante en la búsqueda de los objetivos del club, y el regreso del joven futbolista será una valiosa adición para los Xolos en el tramo final del campeonato.

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