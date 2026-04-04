Pogacar, Van der Poel, Van Aert y Evenepoel: la batalla que hará historia en el Tour de Flandes

Choque de titanes en Flandes: los grandes del ciclismo mundial se citan en la clásica belga. Descubre las claves y los aspirantes al podio del Tour de Flandes 2026.

Tour de Flandes 2026 | Claro Sports – Reuters – AFP.

El Tour de Flandes 2026 tendrá un condimento especial que lo hace único: por primera vez, fuera de un Campeonato Mundial, coincidirán en una clásica de un día cuatro de las grandes estrellas del ciclismo actual: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Remco Evenepoel. Un enfrentamiento histórico en un contexto donde rara vez coinciden todos los grandes nombres.

Tadej Pogacar, el gran favorito

Por las características del recorrido, Tadej Pogacar parte como el principal candidato. Aunque ha competido poco en la temporada, sus victorias en clásicas como la Strade Bianche y la Milano-San Remo demuestran que llega en plena forma. La estrategia del esloveno apunta a romper la carrera en el segundo paso por el Kwaremont, donde suele marcar diferencias.

Su equipo presenta algunas bajas respecto a 2025, pero contará con nombres importantes como Florian Vermeersch, además de Rui Oliveira, Mikkel Bjerg y Nils Politt, lo que le permitirá tener respaldo en los momentos clave.

Pogacar celebrando otra victoria | Marco Bertorello/AFP.

Mathieu van der Poel, a la espera del sprint

El principal rival de Pogacar será Mathieu van der Poel, quien buscará resistir los ataques del esloveno y apostar por una llegada al sprint, donde suele tener ventaja. A pesar de un tropiezo en la Milano-San Remo, el neerlandés mostró buen nivel en la E3 Saxo Classic y en Gent-Wevelgem, donde trabajó en función de su equipo.

Sin embargo, su escuadra parece menos sólida que en temporadas anteriores, aunque corredores como Florian Sénéchal y Oscar Riesebeek llegan en buena forma para apoyarlo en carrera.

Mathieu van der Poel | Loic VENANCE / AFP.

Remco Evenepoel, el factor sorpresa

La presencia de Remco Evenepoel añade un elemento impredecible al Tour de Flandes. El belga, que había evitado las clásicas de pavé, podría cambiar el desarrollo de la carrera con su estilo agresivo. Aunque no parte como favorito al triunfo, su capacidad para endurecer la prueba puede alterar los planes de sus rivales.

Acompañado por un bloque sólido, Evenepoel buscará ser protagonista pese a las dudas que dejó su rendimiento reciente en la Vuelta a Catalunya.

Remco Evenepoel | REUTERS/Jean Bizimana.

Wout van Aert, en crecimiento tras la lesión

Por su parte, Wout van Aert llega en una línea ascendente tras superar una lesión sufrida a inicios de año. Su rendimiento ha ido mejorando progresivamente, con un podio en la Milano-San Remo y una destacada actuación en A Través de Flandes, donde protagonizó una larga fuga.

Aunque su nivel aún genera dudas frente a Pogacar, su experiencia y capacidad táctica lo convierten en un rival peligroso, especialmente en una carrera tan exigente como Flandes.

Wout van Aert | (Anne-Christine POUJOULAT / AFP).

Mads Pedersen y los aspirantes al podio

En un escenario normal, Mads Pedersen también estaría entre los grandes favoritos. Sin embargo, su preparación se vio afectada por lesiones y enfermedad, lo que podría limitar sus opciones. Aun así, buscará repetir su actuación del año pasado, cuando logró subir al podio.

El Tour de Flandes 2026 promete ser una de las ediciones más emocionantes de los últimos años, con un cartel de lujo y un duelo generacional que podría marcar un antes y un después en la historia de las clásicas.

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