¡Catástrofe merengue! Real Madrid pierde ante el Mallorca de Demichelis y espera un milagro en LaLiga

El Real Madrid perdió 2-1 ante Mallorca en el Campo de fútbol Son Moix, un resultado que podría rezagar en su pelea con Barcelona por LaLiga

Real Madrid pierde ante Mallorca | Reuters

Contra todo pronóstico, el Real Madrid llegaba como favorito, mientras que el Mallorca afrontaba el duelo de la jornada 30 con el papel de víctima. Sin embargo, la lógica se rompió en Son Moix. El equipo dirigido por Martín Demichelis se impuso 2-1, un resultado que le da aire en su lucha por la permanencia. Por su parte, el conjunto merengue se marcha con la sensación de haber dejado escapar LaLiga en este sábado 4 de abril.

Con 69 puntos en la clasificación, a cuatro del Barcelona, la misión del cuadro blanco era clara: recortar distancias o, al menos, no perderle la estela a su eterno rival. Pero el guion no salió como esperaban. Leo Román se erigió como figura con un par de intervenciones clave que sostuvieron al Mallorca en los momentos de mayor presión, mientras que el Real Madrid fue perdiendo intensidad y claridad conforme avanzaban los minutos.

Álvaro Arbeloa apostó por un 4-4-2 ante la ausencia de Vinicius Jr desde el arranque, una decisión que en el papel parecía lógica considerando el contexto del rival. No obstante, la ejecución quedó lejos de lo esperado. El Mallorca no solo resistió, sino que golpeó primero: Manuel Morianes apareció al minuto 42 para abrir el marcador y encender la sorpresa en Son Moix, evidenciando las fragilidades de un cuadro blanco que nunca terminó de asentarse.

En la recta final, y tras varios intentos liderados por Kylian Mbappé en su regreso tras su lesión, el Real Madrid encontró el empate en el minuto 88 gracias a un cabezazo de Éder Militão en un tiro de esquina. Sin embargo, en su afán por ir por la victoria, dejó espacios fatales. Una contra letal del Mallorca culminó con el 2-1 definitivo obra de Vedat Muriqi, un golpe que no solo sentencia el partido, sino que coloca a los locales con 31 puntos, pendientes de lo que haga el Elche para definir si dependen de sí mismos en la carrera por la salvación.

Resumen Mallorca vs Real Madrid: resultado, goles y estadísticas

¿A qué hora inicia el Mallorca vs Real Madrid hoy sábado 4 de abril de 2026?

El RCD Mallorca afronta un duelo clave en Son Moix con la urgencia de salir de la zona de descenso. El equipo de Martín Demichelis llega golpeado tras caer 2-1 ante el Elche en un enfrentamiento directo por la permanencia, un resultado que lo dejó con 28 puntos, a solo uno de la salvación. A pesar del momento, los bermellones han encontrado en casa su principal fortaleza: han sumado 22 puntos en 14 partidos como locales, con seis de sus siete victorias logradas allí y solo dos encuentros sin marcar, lo que refleja su mayor competitividad ante su gente. En lo deportivo, recuperan a Johan Mojica y Jan Virgili, aunque mantienen bajas sensibles como Jan Salas y Lucas Bergström, mientras que Takuma Asano y Marash Kumbulla serán duda hasta último momento. En ataque, Vedat Muriqi sigue siendo la gran referencia con 18 goles en LaLiga, pieza clave para sostener las aspiraciones de permanencia.

Enfrente estará un Real Madrid que llega segundo con 69 puntos, a cuatro del líder Barcelona, y con el objetivo de seguir presionando en la recta final del campeonato. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un buen momento, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y tres triunfos seguidos en Liga, aunque también condicionado por numerosas ausencias: Valverde está suspendido y jugadores como Ceballos, Rodrygo, Courtois, Mendy y Militão siguen fuera por lesión, mientras que Vinicius es duda. Además, el técnico podría dosificar a Jude Bellingham tras su recuperación, lo que abre la puerta a alternativas como Camavinga o Brahim Díaz. Con la mirada también puesta en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Munich, el conjunto merengue buscará imponer su jerarquía en un escenario exigente, ante un Mallorca que se juega mucho más que tres puntos.

México (CDMX): 08:15 horas

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Alineaciones del Mallorca vs Real Madrid para la jornada 30, al momento

El Mallorca de Martín Demichelis apunta a utilizar un clásico 4-4-2, un sistema que prioriza el orden defensivo y el control del balón en el mediocampo. La doble línea de cuatro le da solidez para cerrar espacios interiores y sostener al equipo en un partido de alta exigencia. La necesidad de sumar al menos un punto para seguir cerca de la salvación condiciona el planteamiento, mientras que una victoria podría sacarlo de los puestos de descenso. En ese contexto, el Mallorca buscará equilibrio, disciplina táctica y eficacia en los momentos clave.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa, pese a que en varias ocasiones utilizó el 4-3-3 desde su llegada al banquillo, todo indica que para este partido optará por un 4-4-2 ante la ausencia de Vinicius en el arranque. Este ajuste le permite reforzar el bloque y tener mayor control sin perder presencia ofensiva. El doble delantero fija a los centrales y abre espacios para los volantes, mientras que las bandas cobran importancia tanto en ataque como en la cobertura defensiva. Se espera un Madrid con iniciativa, pero atento al orden del Mallorca y a los detalles en zonas intermedias.

Mallorca : Leo Román, Johan Mojica, Martin Valjent, Omar Mascarell, Pablo Maffeo, Sergi Darder, Manu Morlanes, Samú Costa, Zito Luvumbo, Vedat Muriqi y Pablo Torre

: Leo Román, Johan Mojica, Martin Valjent, Omar Mascarell, Pablo Maffeo, Sergi Darder, Manu Morlanes, Samú Costa, Zito Luvumbo, Vedat Muriqi y Pablo Torre Real Madrid: Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel, Kylian Mbappe y Brahim Diaz

¿Dónde ver el Mallorca vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

Con una capacidad ligeramente superior a los 26 mil aficionados, el Campo de fútbol Son Moix se prepara para recibir un partido lleno de contrastes y necesidades opuestas. El Real Madrid llega con la mira puesta en no perderle el ritmo al Barcelona en la cima de LaLiga y, en el mejor de los escenarios, recortar la desventaja de cuatro puntos que lo separa del liderato. Cada punto es clave en la recta final del campeonato, y el conjunto merengue sabe que no puede permitirse tropiezos.

Enfrente estará un Mallorca urgido de resultados, que necesita sumar de a tres para mantenerse en la lucha por la salvación y alejarse de los puestos de descenso. La tensión y la intensidad están garantizadas en un encuentro donde ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos. Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro clásico minuto a minuto con toda la información más relevante de lo que suceda en este partido.

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