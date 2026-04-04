¡El Androide despierta! Hat-trick de Haaland comanda la goleada del Manchester City ante Liverpool en la FA Cup

El Manchester City de Pep Guardiola alcanzó las semifinales de la FA Cup tras golear al Liverpool con un 4-0 en el Etihad Stadium este sábado 4 de abril

Erling Haaland firma hat-trick ante el Liverpool | Reuters

El Manchester City firmó una exhibición incontestable al golear 4-0 al Liverpool este sábado 4 de abril en el Etihad Stadium, resultado que le permitió sellar su pase a las semifinales de la FA Cup por octava temporada consecutiva, un récord histórico. El conjunto de Pep Guardiola, que dirigió desde la grada por sanción, impuso su jerarquía en una eliminatoria que se rompió tras un inicio equilibrado. Con Erling Haaland como figura estelar, los Citizens mantienen intactas sus aspiraciones de lograr un nuevo triplete nacional.

El partido tuvo un arranque engañoso, con un Liverpool valiente que presionó alto y generó las primeras ocasiones, pero sin pegada. Todo cambió en el tramo final del primer tiempo: en el minuto 36, Haaland abrió el marcador desde el punto de penalti tras una falta de Van Dijk sobre O’Reilly, y ya en el añadido (45’+1) volvió a aparecer, esta vez de cabeza, para castigar un centro preciso de Semenyo. Dos zarpazos casi consecutivos que dejaron muy tocado al equipo de Arne Slot antes del descanso.

La reacción visitante nunca llegó. De hecho, el City se encargó de apagar cualquier intento nada más volver de vestuarios: en el 48’, Semenyo firmó el 3-0 con una definición sutil tras otra buena intervención de Cherki. Con el Liverpool ya descompuesto, Haaland puso la cereza del pastel en el 56’, completando su hat-trick, número 12 con su club, tras una asistencia de O’Reilly en una jugada que reflejó la superioridad local.

Al Liverpool no le salió absolutamente nada. El equipo de Arne Slot, cada vez más cuestionado, ni siquiera pudo maquillar el resultado cuando tuvo la oportunidad más clara: en el minuto 63, tras un penalti cometido por Matheus Nunes sobre Hugo Ekitike, Mohamed Salah se encontró con una gran intervención de James Trafford, que adivinó el disparo y sostuvo su portería a cero. La derrota deja muy tocados a los ‘reds’, que se jugarán su temporada en la Champions League ante el PSG, mientras en la Premier League ya han quedado fuera de la pelea por el título.

Por su parte, el conjunto de los Citizens sigue lanzado en este tramo decisivo del curso. Tras conquistar recientemente la Copa de la Liga ante el Arsenal, los dirigidos por Pep Guardiola se colocan a solo dos partidos de levantar la FA Cup y mantienen opciones en la Premier League, donde son segundos con un partido pendiente. El sueño del triplete doméstico vuelve a tomar forma en Mánchester, mientras el torneo copero definirá a sus otros semifinalistas a lo largo del fin de semana antes del sorteo de las eliminatorias.

Resumen Manchester City vs Liverpool: resultado, goles y estadísticas

Alineaciones del Manchester City vs Liverpool para la FA Cup, al momento El Manchester City de Pep Guardiola arrancará el partido con un 4-2-3-1, una de las formaciones más populares a nivel internacional. Este esquema permite un equilibrio entre control del mediocampo y proyección ofensiva, con los mediocampistas centrales sosteniendo la posesión mientras los tres mediapuntas se encargan de generar juego y asistencia. El objetivo principal del City será suministrarle balones a Erling Haaland, aprovechando su capacidad de definición dentro del área y su movilidad para desmarcarse entre los centrales rivales. La flexibilidad de esta formación también permite a los laterales incorporarse al ataque, aumentando la amenaza por las bandas y abriendo espacios para que Haaland reciba con ventaja. Por su parte, el Liverpool de Arnet Slot optará por un atípico 4-2-2-2, un esquema poco convencional que busca despistar la estrategia del City. Con dos mediocampistas de contención y dos mediapuntas más avanzados, esta formación pretende generar superioridad en zonas clave del mediocampo y sorprender con transiciones rápidas hacia los delanteros. Desde el punto de vista táctico, este planteamiento puede complicar la circulación de balón del City, ya que los laterales y extremos podrían encontrarse con menos espacios y presión constante. El éxito del Liverpool dependerá de la capacidad de sus mediapuntas para conectar con los delanteros y aprovechar los huecos dejados por la proyección ofensiva de los Citizens. Manchester City: James Trafford, Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Abdukodir Khusanov, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rodri Hernández, Jeremy Doku, Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Erling Haaland Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Mohamed Salah ¿Dónde ver el Manchester City vs Liverpool en vivo? Canales de TV y streaming online El partido del Manchester City ante el Liverpool se podrá seguir por la señal por HBO MAX en México. Recuerda que en Claro Sports puedes ver nuestro clásico minuto a minuto con la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. ¿A qué hora inicia el Manchester City vs Liverpool hoy 4 de abril de 2026? El Manchester City se prepara para un encuentro clave con varias interrogantes en su defensa. Rúben Dias sigue recuperándose de su lesión muscular y su participación es una incógnita hasta última hora, mientras que John Stones arrastra molestias que podrían dejarlo fuera. La baja segura de Josko Gvardiol obliga a Pep Guardiola a recomponer la zaga, con Marc Guéhi como opción principal, acompañado de Nathan Aké o Abdukodir Khusanov. La solidez defensiva será determinante si los Citizens quieren controlar el ritmo y neutralizar cualquier amenaza rival. Liverpool, por su parte, llega con un incentivo emocional: Mohamed Salah, quien anunció que esta será su última temporada en Anfield, ya entrena con el equipo tras su lesión y podría reaparecer. Sin embargo, los Reds enfrentan dificultades en la enfermería; Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni y Wataru Endo se recuperan de distintas lesiones, mientras que Jeremie Frimpong será evaluado hasta último momento. Alexander Isak regresó a los entrenamientos, pero su presencia parece improbable, dejando a Hugo Ekitike como la principal alternativa en ataque. Dominik Szoboszlai podría retrasarse al lateral derecho, dando entrada a Florian Wirtz como enlace ofensivo, en un Liverpool que buscará imponer su intensidad y aprovechar cada espacio en el campo. México (CDMX): 13:00 horas

Centroamérica: 13:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)

Colombia: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas Manchester City vs Liverpool EN VIVO ¡Duelo de gigantes en la FA Cup! El Etihad Stadium será el escenario de un auténtico partidazo este sábado, cuando el Manchester City reciba al Liverpool FC en los cuartos de final, con un boleto a Wembley en juego. Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con la confianza a tope tras conquistar recientemente la Carabao Cup, resultado que podría ser el impulso perfecto para cerrar la temporada con fuerza. Enfrente estará un Liverpool que busca redimirse en la FA Cup luego de una campaña irregular en la liga, donde los altibajos han complicado sus aspiraciones. El conjunto de Arne Slot sabe que este torneo representa una oportunidad clave para salvar la temporada. Ambos equipos han tenido momentos complicados, pero también cuentan con el talento suficiente para definir la eliminatoria en cualquier instante. Con estilos ofensivos y planteles de primer nivel, se espera un choque vibrante, lleno de intensidad y con sabor a final adelantada.

Te puede interesar: