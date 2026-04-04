Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 3 de abril de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 3 de abril.

Loterías en Colombia hoy.

La actividad del azar no se detiene. Aunque no hubo sorteos de las principales loterías del país, esto por ser un día festivo en Viernes Santo, de todas maneras los chances a diario siguen desatando ilusión y mucha expectativa. Es por eso que, a través de Claro Sports, usted puede consultar los números ganadores.

Resultados de chances hoy, 3 de abril

Play Four Día: 5043

5043 Play Four Noche: 7382

7382 Cash 3 Día: 715

715 Cash 3 Noche: 363

363 Cafeterito Noche: 9108 – 8

9108 – 8 Motilón Noche: 9794

9794 Fantástica Noche: 6085

6085 Caribeña Día: 0043

0043 Caribeña Noche: 7945

7945 Sinuano Día: 3200

3200 Sinuano Noche: 2104

2104 Astro Luna: 1054 – Sagitario.

1054 – Sagitario. Culona Noche: 8311

8311 Pijao: 8435 – 3

8435 – 3 Chontico Día: 4711 – 5

4711 – 5 Chontico Noche: 4801 – 6

4801 – 6 Antioqueñita 1: 9750 – 3

9750 – 3 Antioqueñita 2: 4312 – 0

4312 – 0 Paisita 1: 0467

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