Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 3 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 3 de abril.

Loterías en Colombia hoy.
Loterías en Colombia hoy.

La actividad del azar no se detiene. Aunque no hubo sorteos de las principales loterías del país, esto por ser un día festivo en Viernes Santo, de todas maneras los chances a diario siguen desatando ilusión y mucha expectativa. Es por eso que, a través de Claro Sports, usted puede consultar los números ganadores.

Resultados de chances hoy, 3 de abril

  • Play Four Día: 5043
  • Play Four Noche: 7382
  • Cash 3 Día: 715
  • Cash 3 Noche: 363
  • Cafeterito Noche: 9108 – 8
  • Motilón Noche: 9794
  • Fantástica Noche: 6085
  • Caribeña Día: 0043
  • Caribeña Noche: 7945
  • Sinuano Día: 3200
  • Sinuano Noche: 2104
  • Astro Luna: 1054 – Sagitario.
  • Culona Noche: 8311
  • Pijao: 8435 – 3
  • Chontico Día: 4711 – 5
  • Chontico Noche: 4801 – 6
  • Antioqueñita 1: 9750 – 3
  • Antioqueñita 2: 4312 – 0
  • Paisita 1: 0467

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