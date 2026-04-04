Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 3 de abril de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 3 de abril.
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La actividad del azar no se detiene. Aunque no hubo sorteos de las principales loterías del país, esto por ser un día festivo en Viernes Santo, de todas maneras los chances a diario siguen desatando ilusión y mucha expectativa. Es por eso que, a través de Claro Sports, usted puede consultar los números ganadores.
Resultados de chances hoy, 3 de abril
- Play Four Día: 5043
- Play Four Noche: 7382
- Cash 3 Día: 715
- Cash 3 Noche: 363
- Cafeterito Noche: 9108 – 8
- Motilón Noche: 9794
- Fantástica Noche: 6085
- Caribeña Día: 0043
- Caribeña Noche: 7945
- Sinuano Día: 3200
- Sinuano Noche: 2104
- Astro Luna: 1054 – Sagitario.
- Culona Noche: 8311
- Pijao: 8435 – 3
- Chontico Día: 4711 – 5
- Chontico Noche: 4801 – 6
- Antioqueñita 1: 9750 – 3
- Antioqueñita 2: 4312 – 0
- Paisita 1: 0467