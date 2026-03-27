BTS en Colombia: ¿Cómo comprar boletas? Precios, disponibilidad y paso a paso

Crece la expectativa en Colombia por los shows de BTS en Bogotá en 2026. Fanáticos esperan detalles sobre las entradas y precios para no perderse el evento.

Arirang, de BTS en Bogotá.

La emoción entre los seguidores del K-pop en Colombia va en aumento luego de que se confirmara que BTS incluirá a Bogotá en su gira mundial, con presentaciones previstas para octubre de 2026 como parte de su esperado regreso a los escenarios.

La ilusión del ARMY colombiano, que se mantiene y más desde que se conoció cuándo y cómo comprar las entradas para no quedarse por fuera de lo que promete ser un evento histórico.

Guía para conseguir boletas de BTS en Colombia

La ARMY Global Membership es la suscripción oficial al club de fans global de BTS, gestionada a través de Weverse Shop. Al obtenerla, los fans disfrutan de una serie de ventajas exclusivas:

Acceso prioritario a preventas de conciertos y eventos de BTS.

a preventas de conciertos y eventos de BTS. Contenido exclusivo , como material detrás de cámaras y transmisiones en vivo.

, como material detrás de cámaras y transmisiones en vivo. Oportunidad de adquirir mercancía exclusiva y participar en sorteos para eventos especiales.

y participar en sorteos para eventos especiales. Reconocimiento oficial dentro del club de fans global de BTS.

Paso a paso para comprar boletas de BTS:

Adquirir ARMY Membership: Descarga la app Weverse, compra la “BTS Global Official Fanclub ARMY Membership” ($19.67 USD aprox.). Pre-registro (Weverse): Dentro de Weverse, busca el anuncio del tour y regístrate en el formulario de “ARMY Member Presale”, seleccionando tu ciudad, por ejemplo, Bogotá. Vincular Cuentas: Asegúrate de que tu correo en Weverse y Ticketmaster sea el mismo. Esto es clave para recibir el código de preventa. Día de la Preventa: (En Colombia es el 7 de abril) Ingresa a Ticketmaster/plataforma oficial con antelación, accede a la fila virtual y usa tu código de membresía (9 dígitos). Compra: Selecciona tus asientos rápidamente y finaliza el pago. ¡Solo se permiten hasta 4 boletos por persona!.

BTS y su concierto en Seúl | JUNG YEON-JE / AFP.

¿Cuánto valen las boletas de BTS en Colombia?

Precios BTS en Colombia | Ticketmaster.

¿Cúales son las fechas de BTS en Colombia 2026?

De acuerdo con la información publicada actualmente en el sitio oficial de la gira, BTS tendría previstas dos presentaciones en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026.

¿Dónde se presenta BTS en Colombia? Sedes confirmadas

BTS se presentará en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre de 2026 como parte de su gira mundial de regreso tras el servicio militar. Estas dos fechas en la capital colombiana son las primeras confirmadas en el país. El concierto será en El Campín.

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