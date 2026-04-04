Chicote Calderón celebra victoria de Necaxa y resalta el repunte del equipo en el Clausura 2026

Los Rayos siguen aspirando por un lugar en la Liguilla luego de vencer a Mazatlán y sumar su segundo triunfo al hilo en el certamen

El defensa del Necaxa, Chicote Calderón, mostró su satisfacción tras el triunfo del equipo sobre Mazatlán por 2-1 en la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En declaraciones posteriores al encuentro, el futbolista destacó la importancia de haber sumado los tres puntos en casa, especialmente tras el difícil inicio del torneo para el equipo.

“Creo que era importante sacar los tres puntos hoy y más aquí en casa”, mencionó el futbolista, enfatizando lo complicado que se había vuelto el camino para el equipo en las últimas semanas.

El jugador de los Rayos reconoció que Mazatlán había mostrado una buena racha en los últimos juegos, lo que hacía aún más relevante el triunfo. “Sabíamos que iba a ser difícil por lo que venía haciendo Mazatlán en los últimos juegos, que también ha sacado partidos y resultados muy buenos para ellos”, explicó Calderón, quien atribuyó la victoria al trabajo y preparación realizada durante las dos semanas previas al partido, incluyendo la Fecha FIFA. “Hoy creo que fue un buen resultado y unos tres puntos muy positivos”, agregó.

Cristian también aplaudió la capacidad del Necaxa para recuperarse de su irregular arranque de torneo, lo que permitió al equipo encadenar dos victorias al hilo. “Siempre el caer dos, tres partidos o ganar uno, perder uno, empatar el otro; yo creo que es complicado salir de esa racha”, comentó el futbolista, quien afirmó que el equipo logró sobreponerse a ese bache.

Además, mencionó que la Fecha FIFA fue clave para cambiar la mentalidad del equipo y poder cerrar con fuerza la fase regular del torneo. “Hoy tenemos otra mentalidad, queremos estar en la fase final y bueno, para eso trabajamos”, señaló Calderón con optimismo.

Chicote Calderon, de regreso a la titularidad con el Necaxa

El futbolista también subrayó el ambiente de camaradería dentro del vestuario, destacando la importancia de la unidad del grupo. “Cuando me toca jugar, lo que me toque jugar, lo hago con intensidad, de la mejor manera,” expresó Calderón, quien reconoció el esfuerzo diario en los entrenamientos como clave para ganarse la confianza del cuerpo técnico. En cuanto a la competencia interna por un lugar en el once titular, el jugador mencionó que el cuerpo técnico es quien toma las decisiones y que, independientemente de quién juegue, el grupo siempre se apoyará mutuamente. “Dentro hay una bonita amistad, una rivalidad muy bonita y yo creo que siempre vamos a estar ahí, nos vamos a apoyar el uno al otro”, agregó.

Con respecto al futuro inmediato, Calderón apuntó que el equipo se mantiene enfocado en el siguiente rival, Querétaro, y en seguir paso a paso sin desviar la mirada hacia los partidos más difíciles que se avecinan. “Eso es decisión del cuerpo técnico, ¿no? Quién juega y quién no. Se me ha dado la oportunidad y lo agradezco”, destacó el delantero, quien mantiene la humildad y el compromiso con el equipo, sin pensar en los partidos contra clubes como Tigres, Chivas y Cruz Azul que serán cruciales en el cierre del torneo.

A pesar de la complejidad del calendario que se aproxima, Chicote Calderón se mostró confiado en que el Necaxa tiene lo necesario para competir y alcanzar su objetivo de estar en la fase final. “Hoy tenemos otra mentalidad, queremos estar en la fase final y bueno, para eso trabajamos”, remarcó. El triunfo sobre Mazatlán, en ese sentido, se ve como una motivación extra para el equipo, que ha comenzado a encontrar su mejor versión.

El próximo desafío para Necaxa será enfrentar a Querétaro, un equipo al que Calderón y sus compañeros ven como otro obstáculo importante en su camino hacia la Liguilla. “Vamos paso a paso”, concluyó Calderón, dejando en claro que, aunque los próximos rivales sean difíciles, el equipo se encuentra en una buena dinámica y está listo para lo que venga.

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