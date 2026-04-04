En Tigres están preocupados por la falta de contundencia tras derrota ante Tijuana

El auxiliar de un suspendido Guido Pizarro reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado, al sumar tres jornadas consecutivas sin triunfo en la Liga MX

Los de la UANL cayeron ante Tijuana | Imago7

La derrota de Tigres ante Xolos fue un resultado inesperado dentro del plantel, así lo dejó en claro Maximiliano Velázquez tras el encuentro correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026.

El auxiliar de un suspendido Guido Pizarro reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado, al sumar tres jornadas consecutivas sin triunfo en la Liga MX, situación que comienza a generar preocupación al interior del grupo.

“Nos preocupa y nos ocupa mejorar. Más allá de que en el segundo tiempo el equipo mejoró y hubo situaciones claras de gol, no estamos del todo conformes con lo realizado hoy y mucho menos con el resultado. Es una derrota que no esperábamos”, comentó.

El conjunto felino mostró una ligera mejoría en la segunda mitad, pero la falta de contundencia volvió a ser un factor determinante, algo que ya se ha repetido en partidos recientes.

“Hay que ver de nuevo el partido. Más allá de que tuvimos ocasiones de gol, no estamos conformes con el rendimiento. Hay muchas cosas por mejorar, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Nos vamos a ocupar de eso. No tenemos duda del plantel, pero sabemos la situación en la que estamos”.

Asimismo, Velázquez reconoció no estar conforme con el rendimiento mostrado, pese a considerar que el equipo no fue superado ampliamente por el rival.

“Son situaciones normales del juego. A medida que va pasando el tiempo y uno no encuentra el resultado, el rival lo trata de defender. No creo que haya nada especial. La intensidad fue buena, pero nos preocupa más el desarrollo del juego”, explicó.

Sobre el análisis del partido, el auxiliar destacó que, si bien Xolos generó poco al frente, Tigres no logró capitalizar sus oportunidades. “Fue un partido intenso, no nos sorprendió. Xolos no tuvo muchas situaciones de gol, generó muy pocos remates. Hay que ver de nuevo el partido, pero más allá de que tuvimos ocasiones, no estamos conformes con el rendimiento”, cerró.

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