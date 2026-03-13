Resultados de loterías Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 12 de marzo de 2026

En Claro Sports Colombia puede consultar todo lo sucedido este jueves en el país.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

En Claro Sports Colombia no le perdemos pisada a lo que sucede con los chances y las loterías, ya que millones de personas en el país están pendiente de lo que suceda con este tema. Revise sus boletos y en dado caso de ser un feliz ganador reclame el premio.

MiLoto

Miloto 03 11 14 24 26

Lotería de Bogotá

Bogotá 1867 – Serie 400

Lotería del Quindío

Quindío 6320 – Serie 127

Dorado

Mañana 4480 – La 5ta 4 – Tarde 6983 – La 5ta 0

Culona

Día 3130 – Noche 8448

Astro Sol

9024 – Signo Acuario

Astro Luna

0496 – Signo Géminis

Pijao de Oro

8460 – La 5ta 6

Paisita

Día 5234 – La 5ta 9 – Noche 5102

Chontico

Día 5018 – La 5ta 6 – Noche 3078 – La 5ta 5

Cafeterito

Tarde 3246 – La 5ta 3 – Noche 8017 – La 5ta 9

Sinuano

Día 4350 – La 5ta 3 – Noche 2902

Cash Three

Día 708 – Noche 739

Play Four

Día 0163 – Noche 4341

Samán

Día 2608

Caribeña

Día 9122 – La 5ta 2 – Noche 7155

Motilón

Tarde 0933 – La 5ta 1 – Noche 9842 – La 5ta 3

Fantástica

Día 9266 – La 5ta 7 – Noche 4176 – La 5ta 4

Antioqueñita

Día 4514 – La 5ta 7 – Tarde 0011 – La 5ta 3

Win 4

5354

Evening

2148

