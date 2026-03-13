Resultados de loterías Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 12 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

En Claro Sports Colombia puede consultar todo lo sucedido este jueves en el país.

Resultados. - Lotería de Bogotá.
Resultados. – Lotería de Bogotá.

En Claro Sports Colombia no le perdemos pisada a lo que sucede con los chances y las loterías, ya que millones de personas en el país están pendiente de lo que suceda con este tema. Revise sus boletos y en dado caso de ser un feliz ganador reclame el premio.

MiLoto

Miloto 03 11 14 24 26

Lotería de Bogotá

Bogotá 1867 – Serie 400

Lotería del Quindío

Quindío 6320 – Serie 127

Dorado
Mañana 4480 – La 5ta 4 – Tarde 6983 – La 5ta 0

Culona
Día 3130 – Noche 8448

Astro Sol
9024 – Signo Acuario

Astro Luna
0496 – Signo Géminis

Pijao de Oro
8460 – La 5ta 6

Paisita
Día 5234 – La 5ta 9 – Noche 5102

Chontico
Día 5018 – La 5ta 6 – Noche 3078 – La 5ta 5

Cafeterito
Tarde 3246 – La 5ta 3 – Noche 8017 – La 5ta 9

Sinuano
Día 4350 – La 5ta 3 – Noche 2902

Cash Three
Día 708 – Noche 739

Play Four
Día 0163 – Noche 4341

Samán
Día 2608

Caribeña
Día 9122 – La 5ta 2 – Noche 7155

Motilón
Tarde 0933 – La 5ta 1 – Noche 9842 – La 5ta 3

Fantástica
Día 9266 – La 5ta 7 – Noche 4176 – La 5ta 4

Antioqueñita
Día 4514 – La 5ta 7 – Tarde 0011 – La 5ta 3

Win 4
5354

Evening
2148

