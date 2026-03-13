Isaac del Toro, en vivo la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026

El ciclista mexicano se ubica en el segundo lugar general después de cuatro etapas; Giulio Pellizzari llega como líder

Isaac del Toro busca recuperar el liderato | Marco Bertorello / AFP

¿Cómo va Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

El mexicano Isaac del Toro cayó al segundo lugar de la clasificación general tras la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, luego de una jornada exigente de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro. Aunque el corredor del UAE Team Emirates-XRG defendió el liderato durante gran parte del día, el cierre de etapa terminó por mover la clasificación. La victoria fue para Mathieu van der Poel, mientras que las bonificaciones obtenidas por Giulio Pellizzari le permitieron al italiano asumir la maglia azzurra y desplazar al mexicano de la cima por apenas unos segundos.

A lo largo de la jornada, Del Toro se mantuvo sólido dentro del grupo principal y respondió a los ataques en los momentos más exigentes del recorrido. Incluso protagonizó uno de los movimientos clave en el muro de Tortoreto, donde lanzó un ataque y coronó primero el ascenso para sumar puntos en la clasificación de la montaña. Sin embargo, el desenlace al sprint terminó favoreciendo a Van der Poel, mientras Pellizzari aprovechó las bonificaciones para colocarse como nuevo líder. Pese a perder el primer lugar, el pedalista mexicano quedó a solo dos segundos de la cima, por lo que sigue completamente en la pelea por el título en las etapas restantes

Perfil de la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026

La quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 presenta un recorrido de 184 kilómetros entre Marotta-Mondolfo, con un trazado que combina sectores exigentes y oportunidades tácticas para los equipos. El punto de mayor elevación del día se encuentra en el Monte delle Cesane, una subida de 3.7 kilómetros que implica un desnivel de 163 metros y una pendiente media del 4.4%. En el trayecto también destaca el paso por el Santuario Beato Sante, uno de los puntos que puede comenzar a marcar diferencias en el desarrollo de la jornada.

El desenlace se vuelve especialmente exigente en el circuito final de Mombaroccio, donde los últimos 40 kilómetros prometen una batalla estratégica dentro del pelotón. En esta parte del recorrido los ciclistas deberán superar en dos ocasiones el ascenso al Santuario Beato Sante, una subida corta pero muy dura, con rampas que alcanzan pendientes cercanas al 19 por ciento, lo que podría resultar decisivo para definir al ganador de la etapa.

La etapa 5, de Marotta-Mondolfo | tirrenoadriatico.it

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

La quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se corre hoy viernes 13 de marzo y podrá seguirse en vivo en México a partir de las 03:45 horas (tiempo del centro del país) a través de ESPN. Además de la transmisión televisiva, en Claro Sports llevaremos todos los detalles de la actuación del ciclista mexicano Isaac del Toro con nuestro tradicional minuto a minuto, donde podrás mantenerte al tanto de cada movimiento y momento clave de la jornada.

¡Arranca la etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026!

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) busca recuperar el liderato de la Tirreno-Adriático 2026. Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde les llevaremos todos los detalles de la etapa 5 de la competencia, misma que iniciará en Marotta y terminará en Mondolfo. Después de cuatro etapas, el ciclista mexicano se ubica en el segundo lugar general, solo detrás de Giulio Pellizzari.

Día crucial para las aspiraciones del oriundo de Ensenada, quien fue líder durante dos etapas antes de ceder la cima al italiano. En cuanto a los triunfos por etapas, Mathieu van der Poel comanda con dos, incluido el más reciente en Tagliacozzo – Martinsicuro.

