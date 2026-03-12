Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 11 de marzo de 2026

La emoción estuvo por todo lo alto, pues siete personas se quedaron a un solo acierto de ganar algún premio mayor.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

El miércoles ya es un día marcado dentro de los juegos de azar de Colombia como especial por tener sorteo de Baloto y Revancha. Esta es una de las actividades que mayor popularidad tiene en el país desde hace años por sus altos premios mayores. En esta oportunidad, siete personas estuvieron muy cerca de conseguir el objetivo máximo.

Resultados de Baloto hoy, 11 de marzo

Números ganadores: 17 – 23 – 30 – 38 – 40 – 07

17 – 23 – 30 – 38 – 40 – Nuevo acumulado: $26.800 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 11 de marzo

Números ganadores: 09 – 11 – 22 – 23 – 33 – 06

09 – 11 – 22 – 23 – 33 – Nuevo acumulado: $17.900 millones de pesos.

Resultados. – @Baloto_Colombia. Resultados. – @Baloto_Colombia.

Metodología de Baloto y Revancha

Ambas modalidades consisten en escoger cinco números entre el 1 y el 45, además de una superbalota entre el 1 y el 16. La persona debe saber que el juego base es Baloto y que Revancha es una posibilidad de un sorteo extra que requiere un pago adicional. Dependiendo de la cantidad de aciertos conseguidos se pagarán distintos premios.

Al momento de adquirir el tiquete, la persona puede escoger los números con los que quiere jugar o pedirle al asesor de venta que las cifras sean asignadas de manera aleatoria por el sistema.

Así se compra el tique de Baloto y Revancha

El juego está disponible en diversos tipos de comercio, tales como tiendas de barrio, oficinas de trámites generales, farmacias, almacenes de cadena y supermercados. Los establecimientos suelen estar identificados con el logotipo de Baloto en la entrada. Además, desde hace cerca de un año las personas pueden hacer un registro en internet y jugarlo desde cualquier parte con un pago en línea.

Te puede interesar