A 90 días del Mundial: Marcos Coll, el artífice del único gol olímpico de la historia

En este 2026 se cumplen 64 años desde que Marcos Coll anotó el único gol olímpico de la historia de los Mundiales.

Marcos Coll en el Mundial de Chile 1962 / Claro Sports / Dimayor.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Solamente faltan 90 días para que se le dé el puntapié inicial a la cita orbital que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. En Claro Sports seguimos repasando lo que ha sido la participación de la Selección Colombia en las copas del mundo, la primera cita dejó mucho de qué hablar y aún perdura.

Después del primer partido de la ‘Tricolor’ en el Mundial de Chile 1962, en el que cayó 2-1 ante Uruguay, que llegaba ya con 2 trofeos de la Copa del Mundo a tierras australes, pero que pudo festejar su primer gol, obra de Francisco Zuluaga, el combinado patrio quería seguir con vida en el certamen y tenía un duro reto.

El 3 de junio en el Estadio Carlos Dittborn, Arica la ‘Tricolor’ se veía las caras con Unión Soviética. La situación pintaba mal en los primeros minutos del compromiso para los ‘cafeteros’, ya que tras doblete de Valentín Ivanov (8′ y 11′) y otra anotación de Igor Chislenko (10′) se iba 3-0 abajo y todo pintaba para goleada en Chile.

Pero German Aceros (21′) le daba la ilusión al conjunto sudamericano de empatar y por qué no revertir el resultado. No obstante Viktor Ponedelnik (56′) ponía el 4-1 y todo volvía a nublarse para Colombia. Sin embargo iba a suceder algo inédito, que al sol de hoy nadie ha podido superar, tras varias ediciones de Mundiales que se han celebrado.

El gol que marcó y perdura en la historia

Marcos Coll (68′) tomó la responsabilidad de un cobro de tiro de esquina, el barranquillero remató frágilmente al primer palo del arquero Lev Yashin, ni el balón de oro, ni su férrea defensa pudieron parar el transcurrir del balón al fondo de la red. Y sí, un colombiano marcaba el primer gol de la historia de los Mundiales, algo que el futbolista no pensaba que su hito aún perdurara, por lo menos hasta el 2026.

La celebración colombiana en Chile fue un envión anímico para todo el equipo, ya que Antonio Rada (72′) y Marino Klinger (76′) empataron el compromiso, sellaron un empate histórico para la Selección, al ser el primer resultado que le daba puntos al combinado nacional en una Copa del Mundo.

El 7 de junio en el mismo escenario deportivo, la ‘Tricolor’ finalizó su participación en la Copa del Mundo de Chile 1962. Cayó goleada 0-5 a manos de Yugoslavia, una de las favoritas al título en aquella edición, pero que se quedó en semifinales ante Checoslovaquia. Colombia finalizó de 14 en un certamen que contó con 16 participantes.

¿Quién era Maros Coll?

Pero adentrándonos más en lo que fue el legado de aquel gol, que al día de hoy nadie ha podido igualar. Marcos Tulio Coll Tesillo nació en Barranquilla el 23 de agosto de 1925 y falleció el 5 de junio de 2017 en la misma capital atlanticense, jugó en clubes como Sporting Barranquilla, Independiente Medellín, CA Platense, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, América de Cali, Club Deportivo Irapuato de México y finalizó su carrera deportiva en Junior.

Apodado como el ‘Olímpico’ debutó con 16 años en Sporting Barranquilla, sus padres Elías Coll Tara y Emelina Tesillo fundaron el primer colegio de árbitros de Colombia, el mismo que pitó el primer campeonato de Fútbol Profesional del país en 1948. Era un volante mixto, de ida y vuelta, de esos que se encontraban por todas partes en la época de los 50′ y 60′. Entre sus mayores logros fue el título del campeonato colombiano con el Independiente Medellín en 1955.

Los homenajes

El 1 de junio del 2012 la Federación Colombiana de Fútbol le rindió un sentido homenaje en vida a los jugadores que participaron en el Mundial de Chile 1962: “Germán «Cuca» Aceros, Marcos Coll, Antonio Rada, Efráin «Caimán» Sánchez y Rolando Serrano fueron exaltados por su destacada carrera deportiva que los convirtió en leyendas del fútbol colombiano gracias a su lucha y entrega vistiendo los colores patrios”, resaltó la FCF.

Tras 54 años de aquella anotación histórica la FIFA también la recordó: “En Chile 1962, cuando Colombia se presentó por primera vez en una Copa Mundial, nadie imaginaba que uno de los debutantes entraría a la historia por una jugada irrepetible en ese escenario. El mediocampista Marcos Coll ejecutó un tiro de esquina y marcó un gol olímpico ante el legendario Lev Yashin. El principio de un partido memorable”.

Apoyos y referencias: FIFA, FCF y El Tiempo.

Lea también: