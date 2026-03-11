Resultado MiLoto hoy, 10 de marzo de 2026: estos son los números ganadores
Este juego vienen ganando gran popularidad por el formato sencillo que manera y la alta frecuencia de sus premios.
Como el premio mayor acumulado de MiLoto venía de caer el día lunes, el bote se reinició para empezar de nuevo con la acostumbrada dinámica. Este es uno de los juegos de azar de Colombia que viene ganando mayor popularidad por su formato sencillo y también por la alta frecuencia en la que suele entregar altas sumas de dinero.
Resultado de MiLoto este martes 10 de marzo de 2026
- Números ganadores: 04 – 07 – 16 – 20 – 22.
- Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.
¿Cómo se juega MiLoto?
Entender la dinámica de juego de MiLoto es muy fácil. El jugador solamente debe escoger cinco cifras favoritas entre el 1 y el 39 para realizar su pronóstico. A partir de dos aciertos, la persona accederá a premios, pero el objetivo máximo que abre la puerta al premio mayor que vaya acumulado hasta el momento es acertar las cinco.
¿Cómo reclamar premios de MiLoto?
El procedimiento para reclamar premios dependerá del monto a reclamar, pues la compañía define límites que pueden reclamarse en cualquier punto de venta. No obstante, la idea es garantizar siempre la seguridad del ganador, así que premios de altas sumas de dinero pueden implicar procesos adicionales.