Resultados de loterías Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 11 de marzo de 2026

El miércoles es un día de gran actividad para los juegos de azar, con tres loterías principales y los chances habituales.

La mitad de la semana llegó con mucha acción en los juegos de azar de Colombia. Este miércoles, tres loterías principales hicieron presencia con los sorteos de sus premios mayores y variedad de secos para motivar el aporte de los jugadores. De otro lado, los chances habituales dejaron ganadores en todo el país con su abanico de modalidades.

Lotería de Manizales

Resultados. – Lotería del Meta.

Lotería de Valle

Resultados. – Lotería del Valle.

Resultados de chances

Astro Luna: 5149 – Tauro

5149 – Tauro Caribeña Noche: 7562-2

7562-2 Sinuano Noche: 8871-3

8871-3 Pick 3: 194

194 Pick 4: 0319

0319 Fantástica Noche: 6233-5

6233-5 Motilón Noche: 0719-1

0719-1 Culona Noche: 6851

6851 Cafeterito Noche: 3344-8

3344-8 Chontico Noche: 8677-7

8677-7 Paisita Noche: 1571

¿Qué hacer si se gana un premio?

La manera más apropiada de actuar al ganar un premio sería guardar bien el tiquete de compra y proceder a consultar las condiciones específicas plasmadas en los reglamentos de la compañía organizadora. Esta información puede estar en el mismo tiquete o en el sitio web oficial.

Allí se indicarán los pasos concretos a seguir, dependiendo de la cantidad de dinero en la que consista el premio. Es posible que este se pueda reclamar en cualquier punto de venta si no supera los límites indicados por la empresa o que la persona deba reunir una documentación e ir a una oficina especializada para realizar el cobro.

