Resultados de loterías Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 11 de marzo de 2026
El miércoles es un día de gran actividad para los juegos de azar, con tres loterías principales y los chances habituales.
La mitad de la semana llegó con mucha acción en los juegos de azar de Colombia. Este miércoles, tres loterías principales hicieron presencia con los sorteos de sus premios mayores y variedad de secos para motivar el aporte de los jugadores. De otro lado, los chances habituales dejaron ganadores en todo el país con su abanico de modalidades.
Lotería de Manizales
Lotería de Meta
Lotería de Valle
Resultados de chances
- Astro Luna: 5149 – Tauro
- Caribeña Noche: 7562-2
- Sinuano Noche: 8871-3
- Pick 3: 194
- Pick 4: 0319
- Fantástica Noche: 6233-5
- Motilón Noche: 0719-1
- Culona Noche: 6851
- Cafeterito Noche: 3344-8
- Chontico Noche: 8677-7
- Paisita Noche: 1571
¿Qué hacer si se gana un premio?
La manera más apropiada de actuar al ganar un premio sería guardar bien el tiquete de compra y proceder a consultar las condiciones específicas plasmadas en los reglamentos de la compañía organizadora. Esta información puede estar en el mismo tiquete o en el sitio web oficial.
Allí se indicarán los pasos concretos a seguir, dependiendo de la cantidad de dinero en la que consista el premio. Es posible que este se pueda reclamar en cualquier punto de venta si no supera los límites indicados por la empresa o que la persona deba reunir una documentación e ir a una oficina especializada para realizar el cobro.