Santiago Rodríguez, feliz de hacer historia con el partido más alto del mundo

La Torre Colpatria de Bogotá fue el epicentro de una histórica marca deportiva. Claro Sports habló con uno de los líderes de esta idea.

Fútbol en la Torre Colpatria/ Futto.

Santiago Rodríguez, líder de Futto, de la mano con sus amigos y socios fueron la mente detrás del récord mundial batido en la Torre Colpatria de Bogotá días atrás. A más de 190 metros de altura se jugó el partido de fútbol más alto en un edificio del planeta. Claro Sports hizo parte del evento y esto nos dijo Santiago.

¿De dónde nació la idea?

“Nosotros siempre en Futto siempre hemos buscado potencializar el fútbol de barrio, el fútbol callejero para llevarlo a otro nivel. Esta idea surgió de un partido de tenis muy famoso que se ha hecho en el Burj Khalifa en Dubai, desde la organización se nos ocurrió crear un partido en la cima de un edificio. En esta oportunidad batimos un récord con el partido de fútbol más alto en la cima de un edificio. Fueron 196 metros de la Torre Colpatria”.

¿Cómo reunió a las figuras del partido?

“Siempre hemos tenido una cercanía con estas estrellas del fútbol callejero, precisamente cuando nosotros creamos contenido con nuestras redes sociales, es poderles dar este espacio de visibilidad. Tanto Alex como Pablo, cuando les contamos de la idea de romper un récord quisieron hacer parte. Reunimos talento de barrios de Medellín y Bogotá, los mejores jugadores de 3 vs 3″.

La gestión para alquilar la Torre Colpatria

“Esto fue una idea muy rápida, la idea surgió hace 3 semanas y de la mano de ellos (Colpatria) lo pudimos hacer. Tenemos una buena relación con la Torre Colpatria, todo fue muy lindo porque nos facilitaron todo con la experiencia. Estuvieron abiertos a ser parte de la historia con este récord”.

Actualidad del fútbol callejero

“Nosotros siempre buscamos crear comunidad, siempre buscamos crear un mercado, el cual ya no está pequeño, hemos tenido métricas de más de 15 millones en un streaming con los partidos que transmitimos. Y eso es lo que buscamos darle visibilidad a este fútbol de barrio que también es Colombia. Colombia es el barrio, jugar con los amigos, las banquitas. Nuestro aporte es mostrarle todo esto al mundo entero”.

Proyectos venideros

“Hoy en día buscamos una expansión, ya hemos generado 4 torneos de fútbol de barrio, Rey del Barrio Antioquia, Rey del Barrio en Bogotá, Liga de Banquitas en Cali y Liga Towers en Barranquilla. El siguiente paso es la expansión internacional, buscamos estar en el sur del continente (americano)”.

¿Qué le pasó a la Selección Colombia en el Mundial?

“Nosotros no estábamos listos para llegar a tanda de penales, en mí casa hacía fuerza para que entrara (Álvaro) Montero a taparlos, pero más allá de eso, creo que hizo falta preparación para llegar a ese punto” y ¿Néstor Lorenzo debe seguir?: “Debe seguir, pero tiene que hacer una transición. Se le acabaron las oportunidades a Jhon Córdoba, Johan Mojica también tendrá sus últimos años. Ya una Selección con nuevas caras liderada por Dávinson Sánchez sería interesante”.

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