Muere Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y doble ganador del Balón de Oro

El exjugador de Liverpool, Hamburgo y Newcastle falleció a los 75 años tras una batalla contra el cáncer; dejó un legado como futbolista y entrenador

Kevin Keegan dirigió a la selección inglesa | Reuters

El fútbol inglés está de luto. Kevin Keegan, una de las figuras más importantes de la historia del deporte británico, falleció este lunes a los 75 años, siete semanas después de revelar que padecía cáncer en etapa cuatro. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que murió acompañado por su esposa y sus hijas.

En un comunicado, sus familiares lo describieron como “un querido esposo, padre y abuelo”, además de agradecer al equipo médico que lo atendió durante su enfermedad. La familia también solicitó privacidad para afrontar este momento.

Considerado uno de los mejores futbolistas ingleses de todos los tiempos, Keegan dejó una huella tanto dentro como fuera de la cancha. Es el único jugador de Inglaterra que conquistó el Balón de Oro en dos ocasiones consecutivas y posteriormente desarrolló una extensa carrera como entrenador en clubes y con la selección nacional.

Una carrera brillante como jugador

Kevin Keegan ganó dos Balones de Oro con el Hamburgo | Reuters

Kevin Keegan comenzó su carrera profesional con Scunthorpe United, pero alcanzó la fama tras incorporarse al Liverpool en 1971 bajo las órdenes de Bill Shankly. En Anfield se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol europeo, conquistando tres títulos de la Primera División inglesa, una Copa de Europa, una FA Cup y dos Copas de la UEFA durante seis temporadas.

En 1977 emprendió una nueva etapa con el Hamburgo de Alemania, donde confirmó su estatus como uno de los mejores futbolistas del mundo. Con el conjunto alemán conquistó la Bundesliga y ganó el Balón de Oro en 1978 y 1979, convirtiéndose en uno de los cuatro futbolistas ingleses que han obtenido ese reconocimiento.

Después regresó a Inglaterra para defender los colores de Southampton y posteriormente Newcastle United, club en el que cerró su carrera como jugador. Con la selección inglesa disputó 63 partidos internacionales y marcó 21 goles entre 1972 y 1982, además de portar el gafete de capitán en distintas etapas.

De los banquillos al frente de Inglaterra

Tras retirarse, Keegan inició una exitosa carrera como entrenador. Su etapa más recordada llegó con Newcastle United, al que llevó de regreso a la máxima categoría y convirtió en uno de los equipos más espectaculares de la Premier League durante la década de los noventa con el recordado conjunto conocido como “The Entertainers”, que peleó el título de la temporada 1995-96.

Posteriormente dirigió al Fulham antes de asumir el cargo de seleccionador de Inglaterra en 1999, permaneciendo al frente del combinado nacional hasta el año 2000. Más adelante tomó las riendas del Manchester City, al que devolvió a la Premier League, y en 2008 regresó brevemente a Newcastle para una segunda etapa como entrenador.

Su estilo ofensivo, su personalidad apasionada y su estrecha relación con la afición de Las Urracas lo convirtieron en una de las figuras más queridas del fútbol inglés, tanto por su trayectoria como futbolista como por su carrera en los banquillos.

El mundo del fútbol despide a Kevin Keegan

Aficionados del Newcastle rinden homenaje a su legendario entrenador | Reuters

La muerte de Kevin Keegan provocó una ola de homenajes en Inglaterra y en distintos rincones del futbol mundial. Apenas se confirmó la noticia, cientos de aficionados comenzaron a reunirse en los alrededores de St. James’ Park, donde colocaron flores, bufandas, camisetas y mensajes de despedida en honor a quien es considerado una de las figuras más importantes en la historia de Newcastle United. Durante toda la tarde, el número de personas que acudieron al estadio siguió creciendo para rendir tributo al hombre que devolvió la ilusión al club tanto como jugador como entrenador.

Newcastle United encabezó los homenajes con un emotivo comunicado en el que definió a Keegan como “uno de los personajes más icónicos, influyentes y profundamente queridos de la historia del club“. La institución aseguró que su legado va mucho más allá de los resultados deportivos, al afirmar que inspiró a generaciones enteras de aficionados y ayudó a que miles de personas se enamoraran del futbol. Liverpool, donde conquistó la mayor parte de sus títulos como jugador, también lamentó su fallecimiento y señaló que “su espíritu indomable y su extraordinaria contribución quedarán para siempre grabados en nuestra historia”.

La Federación Inglesa confirmó que rendirá un homenaje antes del partido de la UEFA Nations League frente a España en el estadio de Wembley el próximo 26 de septiembre. Las muestras de afecto también llegaron de algunas de las principales figuras del deporte británico. Alan Shearer, máximo goleador histórico de la Premier League y uno de los símbolos del Newcastle dirigido por Keegan, publicó un breve pero emotivo mensaje: “Mi héroe. Mi entrenador. Mi amigo. Descansa en paz, jefe”. El príncipe William destacó que Keegan inspiró a varias generaciones con “su talento, pasión y amor por el juego”, además de recordar que será recordado como “un hombre amable y generoso”.

We are incredibly saddened by the news that Kevin Keegan OBE has passed away.



Kevin earned 63 international caps and scored 21 goals between 1972 and 1982, before managing the #ThreeLions from 1999 to 2000.



Our thoughts and condolences are with Kevin's family, friends and… pic.twitter.com/0KnE01CHN0 — England (@England) July 20, 2026

Jamie Carragher lo definió como “uno de los mejores futbolistas que ha producido Inglaterra”, resaltando que sus dos Balones de Oro reflejan la dimensión que alcanzó en el futbol mundial. Mark Lawrenson recordó que era una persona cercana, siempre dispuesta a dedicar tiempo a los demás, mientras que el exdelantero Faustino Asprilla aseguró que Keegan fue el entrenador que le abrió las puertas de la Premier League y quien le hizo enamorarse de Newcastle. Jan Åge Fjørtoft afirmó que fue “la gran estrella” para toda una generación de aficionados y una figura admirada sin importar los colores de cada club.

Con los homenajes de clubes, futbolistas, excompañeros y miles de aficionados congregados en St. James’ Park, el futbol inglés despidió a una de sus mayores leyendas. Su legado permanecerá en una carrera que lo llevó a conquistar Europa como jugador, ganar dos Balones de Oro y convertirse en uno de los entrenadores más influyentes y carismáticos de su época.

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