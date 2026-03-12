A 91 días del Mundial: así le fue a Colombia en Chile 1962

Con referentes en el equipo como ‘El Caimán’ Sánchez y Marcos Coll, el país vio a su Selección por primera vez en un Mundial.

A 91 días Del Mundial, Selección Colombia

En Claro Sports seguimos palpitando lo que será la disputa de la Copa del Mundo del 2026. Nada más restan 91 días para que todo el planeta se paralice desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, 104 partidos que esperan estar a la altura de lo que todos los aficionados esperan en la cita deportiva más importante de la historia.

En lo que respecta a la Selección Colombia, será su séptima participación en Copas del Mundo, anteriormente lo había hecho en Chile 1962, Italia 1990, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018, paupérrimamente se quedó por fuera de Catar 2022 en unas Eliminatorias con muchos errores futbolísticos y administrativos que dejaron al equipo por fuera de la cita en tierras asiáticas.

Mundial Chile 1962

Tras haber sido ausencia en Uruguay 1930, Italia 1934, Francia 1938, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958 ya le iba a tocar el turno a la ‘Tricolor’ de participar en Chile 1962, una cita en la que se tomaba con mesura lo que era el debut del combinado nacional, cero presión por esta condición había en el país.

30 de mayo | Uruguay 2-1 Colombia

Así formó Uruguay: Roberto Sosa; Horacio Troche (capitán), Emilio Álvarez, Eliseo Álvarez, Mario Méndez; Néstor Goncalves, Ronald Langón; Luis Cubilla, Pedro Rocha, José Sasía y Domingo Pérez.

Así formó Colombia: Efraín Sánchez; Francisco Zuluaga (capitán), Jaime González, Óscar López, Héctor Echeverri; Jaime Silva, Marcos Coll; Herman Aceros, Marino Klinger, Delio Gamboa y Jairo Arias.

Con figuras como Efraín ‘El Caimán’ Sánchez y Marcos Coll, el combinado nacional se enfrentaba a una campeona del Mundo, que en ese momento ya tenía 2 coronas en su vitrina, un duro reto que supieron encarar en el que se convertiría en el primer partido de una Selección Colombia en Copas del Mundo.

En un primer tiempo en el que la ‘Tricolor’ estuvo a la altura, se fueron en ventaja al minuto 19 (PT) tras una ejecución de pena máxima del capitán Francisco Zuluaga. Si embargo en la parte complementaria Luis Cubilla (11′ ST) y José Francisco “Pepe” Sasía (30′ ST) le dieron la victoria contundente a los ‘charrúas’.

3 de junio | Unión Soviética 4-4 Colombia

Así formó Unión Soviética: Lev Yashin; Givi Chokheli, Leonid Ostrovski, Valeri Voronin, Anatoli Maslyonkin; Igor Netto (capitán), Igor Chislenko; Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, Viktor Kanevski y Mikhail Meskhi.

Así formó Colombia: Efraín Sánchez; Aníbal Alzate, Jaime González, Óscar López, Héctor Echeverri; Rolando Serrano, Marcos Coll (capitán); Hermann Aceros, Marino Klinger, Antonio Rada y Héctor González.

Con goles de Hernán Aceros (21′ PT), Marcos Coll (23′ ST) Antonio Rada (27′ ST) y Marino Klinger (31′ ST) el combinado nacional sumó por primera vez en la historia de los mundiales. No obstante Valentín Ivanov (8 y 11 PT), Igor Chislenko (10 PT) y Viktor Ponedelnik (11 ST) fueron los anotadores para el cuadro europeo-asiático.

7 de junio | Yugoslavia 5-0 Colombia

Así formó Yugoslavia: Milutin Soskic; Vladimir Durkovic, Fahrudin Jusufi, Petar Radakovic, Vlatko Markovic; Vladimir Popovic, Vojislav Melic; Dragoslav Sekularac, Drazen Jerkovic, Milan Galic (capitán), Andrija Ankovic.

Así formó Colombia: Efraín Sánchez; Aníbal Álzate, Jaime González, Óscar López, Héctor Echeverri; Rolando Serrano, Marcos Coll (capitán); Hermann Aceros, Marino Klinger, Antonio Rada, Héctor González.

Con uno equipo que era de los favoritos a quedarse con el título en tierras australes, pero que finalmente cayó en semifinales ante Checoslovaquia, la ‘Tricolor’ finalizó su participación en Chile 62 con una estrepitosa goleada en la que los anotadores fueron Milan Galic (21 PT y 17 ST), Drazen Jerkovic (25 PT y 43 ST) y Vojislav Mélic (37 ST).

La Selección Colombia que en esa oportunidad estaba dirigida por el argentino Adolfo Pedernera, ídolo de la época de ‘El Dorado’ con Millonarios, quedó eliminada en la primera fase, fue 14 de 16 en la clasificación general. Una participación histórica, a pesar que los resultados no hayan sido los mejores y que dejó piezas valiosas como perduran, como el único gol olímpico que se ha marcado hasta el momento en la historia de los Mundiales.

