Jorge Luis Pinto, tajante sobre Selección Colombia: abre la puerta a Falcao y condena a Jhon Durán

El director técnico analizó la actualidad de la Tricolor y concluyó que tantos problemas de Durán no pueden ser casualidad.

Exactamente a tres meses del inicio del Mundial de 2026, las posibilidades para los jugadores que aspiran a integrar la Selección Colombia se reducen. Ya parece que los rendimiento hablan claramente sobre los que integrarán el listado definitivo de Néstor Lorenzo. No obstante, ante cualquier eventualidad, opiniones como la que Jorge Luis Pinto ha dado en diálogo con Medio Tiempo de Win Sports sirven para abrir puertas ante cualquier eventualidad.

Falcao García y James Rodríguez

“Hay dos cosas muy prácticas y necesarias en el fútbol: que el jugador esté en forma y cómo utilizarlo. Si Falcao va, no es para usarlo los 90 minutos. Tiene que jugar y entrenar. Lo de James es un tema complejo, pero ese sí es un jugador para salir desde el comienzo, pero se necesita que tome ritmo competitivo y estos partidos le caerían de maravilla”.

Deja a Jhon Durán

“Sus características no las tiene todavía perfectamente desarrolladas como centrodelantero. Por todo lo que se ha hablado, si hubo peleas o no, será un tema que defina el director técnico, pero yo no lo llevaría. (…) El manejo de grupo es muy relativo. Uno trata de gestionar los diferentes temperamentos, pero uno no cuenta eso. A mí me han dicho que no tengo manejo de grupo, pero es que hay diferentes maneras de interpretarlo. Uno tiene que saber que es un jugador que crea problemas en todas partes y no se sabe por qué. Algo complejo tiene que haber ahí“.

Modelo de jugador

“En un Mundial no se pueden dar esas ventajas. Los que van al Mundial son jugadores perfectos y es un tema que los técnicos valoramos mucho. Uno se cohíbe de tener a ese tipo de jugadores (como Durán). No se permite tener ese tipo de dificultades en un equipo”.

Posibilidades de dirección técnica

“Tuve la oferta hace como seis meses de Haití. Me quisieron llevar, pero no se dio. También he estado en contacto con equipos de Costa Rica y Perú. Quiero ver qué pasa en el Mundial y ahí sí decidir. Hace tiempo, me hablaron dos equipos de segunda en Colombia, pero dije que no“.

Deportivo Cali

“Creo que a Gamero le pasó factura la conformación del equipo. No veo plenamente estructurados a tres o cuatro equipos grandes. Algunos técnicos tienen poco trabajo, pero son las consecuencias de no haber armado bien el equipo. (…) Es un equipo histórico y bien estructurado. Los problemas empezaron por la crisis económica y uno no sabía si jugaba con los titulares porque no habían pagado. Está haciendo falta que traigan jugadores importantes”.

Convocables del fútbol colombiano

“Pensaba que, si Enamorado permanecía en Junior, era un jugador llamado a pelear un lugar, pero ahora no sé cómo le está yendo. Algún volante mixto de América, como Rafael Carrascal, merece la oportunidad. Seguramente hay otros dos o tres que pudieran ser importantes”.

La goleada de Nacional a Junior

“Junior fue un despelote. La expulsión lo mató. Nacional tuvo un buen funcionamiento y compite bien con pocas formas. A Jermein Peña lo conozco desde antes de nacer. Es una situación de comportamiento y yo sé cuáles son los problemas personales. Hay que orientarlo, porque tuvo una niñez un poco libertina”.

Los porteros de la Selección

“Camilo Vargas y Álvaro Montero están fijos. Ospina es importante para el grupo y yo lo llevaría, porque sé que es un caballero. En una emergencia podría dar la mano”.

