A 92 días del Mundial: Luis Díaz y Luis Suárez ilusionan a Colombia

Ambos jugadores juegan en el frente de ataque y en lo que va de esta temporada ya han marcado más de 50 goles.

Luis Suarez y Luis Díaz con Colombia / Claro Sports.

Restan 92 días nada más para que comience la fiesta del deporte más importante de la historia, la Copa del Mundo. A pesar que cuestiones ajenas a lo deportivo han venido empañando lo que se está preparando para ser uno de los mejores Mundiales de la historia Estados Unidos, México y Canadá esperan ser los mejores anfitriones.

En cuanto a las expectativas que se están generando en Colombia al rededor de la Selección son altas. El combinado nacional no dejó dudas de su lugar en la cita orbital, después de golear 3-0 en Barranquilla a Bolivia y mucho más con la exhibición que mostró ante Venezuela con un contundente 3-6 en Maturín, en las últimas 2 jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Luis Díaz

Luis Diaz con la Selección Colombia / Vizzor Image.

Si bien hay una gran plantilla para el encare del grupo K de la competición con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, no puede haber confianza porque en 3 partidos que integran la fase de grupo pueden suceder muchas cosas y el fracaso está a la vuelta de la esquina.

No obstante Néstor Lorenzo puede dormir tranquilo, mientras en su equipo esté Luis Fernando Díaz Marulanda, el guajiro es uno de los mejores, si no el mejor, jugadores que actualmente tiene Colombia en el ámbito internacional. En su traspaso del Liverpool al Bayern Munich había cierto temor por lo que podría ser su adaptación a Alemania y todo este tipo de ‘mitos’ que se han generado con los jugadores que cambian de país, más previo a un Mundial, pero ‘Lucho’ los ha venido desmintiendo.

Sin lugar a dudas la temporada del colombiano en su primera estadía en Alemania ha sido maravillosa. En 36 juegos, ya ha festejado 20 goles, este martes llegó a su asistencia número 17 en el partido entre Atalanta y Bayern Munich en Bérgamo, suma 2.970 minutos y ya levantó su primer título en la DFL-Supercup.

Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez Selección Colombia / Vizzor Image.

Luis Javier Suárez Charris apareció en la órbita de la Selección Colombia para darle un ‘dolor de cabeza’ bueno a Néstor Lorenzo, el ‘9’ titular del Mundial. El nombre del samario para el argentino le venía retumbando desde hace un par de meses. Y no era para menos, porque el artillero venía destacándose cada fin de semana con el Almería, no obstante pasaba desapercibido porque jugaba en la Segunda División de España. No obstante allí brillo, marcó 31 goles y 8 asistencias en 43 compromisos.

Cifras que deleitaron a varios clubes en Europa, pero que finalmente desencadenó en el Sporting CP. Con el cuadro de Portugal también está teniendo una campaña histórica, de las mejores de su carrera futbolística. A falta de varios cotejos por disputar ha jugado 39 partidos, ha festejado 31 goles y 8 asistencias en 3.122 minutos. ‘Los Leones’ siguen peleando por los títulos de Copa, Primeira Liga y la UEFA Champions League gracias a los goles del ‘cafetero’.

Si hay un terreno de juego en el que Néstor Lorenzo no tiene problemas para lo que será el debut de la Selección ante Uzbekistán en el Estadio Azteca es el frente de ataque. La dupla de ‘Luchos’ espera mantenerse en forma, evitar lesiones, culminar las campañas con sus clubes, acompañadas de títulos y hacer historia con la camiseta de Colombia desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

