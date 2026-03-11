¿A favor o en contra de Jhon Durán en la Selección Colombia?

Jhon Durán es nuevamente noticia en la Selección Colombia. El delantero desmiente sus peleas dentro del equipo y otros las confirman.

Jhon Durán, delantero de la Selección Colombia | Vizzor

Una vez más, Jhon Durán es noticia en la Selección Colombia. El delantero de nada más 22 años ha sido toda un polémica nacional e internacionalmente. Sus idas y vueltas en clubes europeos, tras su paso por el Al Nassr, en el último tiempo, Aston Villa, Fenerabahce y ahora Zenit de San Petersburgo.

Ahora bien, el talento de Jhon Durán es innegable. No en vano llegó a ser el delantero con mejor promedio de gol de toda Europa cuando portaba la camiseta del Aston Villa. En los dos campeonatos más difíciles del mundo a nivel de clubes, el colombiano ha sabido brilla, la UEFA Champions League y la Premier League de Inglaterra.

Realmente, lo único que ha puesto al nacido en Medellín en el ojo del huracán es su personalidad y forma de expresarse. El delantero ha sido señalado de tener problemas al interior de los vestuarios de la Selección Colombia y del Al Nassr. Además de tener varios rifirrafes con la prensa del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos.

Los pros de Jhon Durán en la Selección Colombia

Para nadie es un secreto que con el talento y lo mostrado por Jhon Durán, es uno de los futbolistas llamados a ser parte de los grandes delanteros del mundo en un futuro no muy lejano. Su portento físico, poderío goleador y buena mentalidad dentro del terreno de juego, lo ha llevado ser noticia mundial y estar en la orbita de los mejores clubes del mundo.

A su corta edad ya cuenta con experiencia en Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, Turquía y Rusia. Con solo 22 años, esta a tres partidos de llegar a los 200 juegos como futbolista profesional. Además, ya acumula 54 goles y 14 asistencias. Sumado a esto, ya tiene un título en su palmarés, la Supercopa de Turquía ganada con el Fenerbahce.

Ahora bien, más allá de esto, tras lo hecho por Radamel Falcao García en la Selección Colombia, la ‘Tricolor’ no ha contado con un jugador que logre establecerse como el delantero centro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Las cualidades y habilidades de Jhon Durán caben perfectamente en lo que el equipo amarillo, azul y rojo, necesitaría. Fortaleza física, poderío goleador y capacidad de crear situaciones de gol sin acompañamiento. En el equipo colombiano, Durán ya registra 17 juegos y tres anotaciones.

Los contras de Jhon Durán en la Selección Colombia

Todo pasa por su personalidad. Primero se tildó de un jugador con una mentalidad diferente y necesaria para cambiarle la visión al seleccionado colombiano y poder obtener ese chip del equipo campeón. No obstante, después comenzaron las “malas caras” y retos con sus respuestas en las zonas mixtas de los juegos de la Selección Colombia.

Ahora bien, todo se reducía a que aunque su trato con los periodistas no gustaba, si respondía en el terreno de juego, nada importaría. Con ese contexto, en su última convocatoria que fue el junio del 2025, Jhon Durán fue desconvocado tras el primer partido de la doble fecha correspondiente.

El artillero fue titular en el partido entre Colombia y Perú del 6 de junio por la Eliminatorias Sudamericanas, pero en el entretiempo fue sustituido. Desde entonces aparecieron los rumores de que Durán había tenido peleas con jugadores de la Selección Colombia y hasta miembros del cuerpo técnico. Días después, antes de enfrentar a Argentina, Jhon Durán fue desconvocado por una supuesta lesión. Desde entonces no se ha colocado la camiseta ‘tricolor’ y ha estado en boca de todos por las polémicas de sus fichajes y declaraciones, que realmente por su actuación deportiva.

