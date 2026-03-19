Mbappé es convocado por Francia para enfrentar a Brasil y Colombia

El futbolista del Real Madrid sigue arrastrando una lesión en la rodilla izquierda, específicamente en el ligamento lateral externo desde finales de 2025

Mbappé aparece en la convocatoria de Francia | Reuters

El técnico, Didier Deschamps, presentó la convocatoria de la selección de Francia para los amistosos ante Brasil y Colombia, con la inclusión de Kylian Mbappé como una de las principales novedades. El delantero del Real Madrid regresa a la lista, a pesar de no recuperarse al 100 por ciento de sus problemas físicos en la rodilla, luego de varias semanas de ausencia en la actividad con su club.

El estratega francés dejó claro que la presencia del atacante no responde a cuestiones extradeportivas, sino a su intención de sumar minutos en la cancha: “No es cierto que estuviera obligado a venir para hacer marketing, él quería estar para estos partidos”, explicó Deschamps, quien aseguró haber mantenido comunicación constante con el futbolista durante su recuperación.

Mbappé tuvo participación reciente con el conjunto merengue, al disputar 21 minutos en la Champions League, lo que abrió la puerta para su regreso a la dinámica de la selección. El cuerpo técnico evaluará su evolución en los próximos días antes de definir su carga de juego en los compromisos internacionales.

Francia enfrentará a Brasil el jueves 26 y a Colombia el domingo 29 de marzo, como parte de la última Fecha FIFA previo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Deschamps adelantó que su intención es dar participación a todos los convocados, tomando en cuenta la cercanía entre ambos partidos.

Aunque el seleccionador reconoció que la gira no representa un escenario ideal por el poco tiempo de trabajo, subrayó la importancia de medirse ante rivales de alto nivel. Consideró que tanto Brasil como Colombia permitirán obtener conclusiones relevantes sobre el estado actual del equipo.

El estratega también valoró el nivel de sus oponentes, destacando a Brasil como uno de los candidatos al título mundial y a Colombia como una selección consolidada en Sudamérica. En ese sentido, señaló que este tipo de enfrentamientos aportan mayor exigencia que otros duelos de menor calibre.

En la lista destacan nombres habituales como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, además de la ausencia de Jules Koundé por lesión. También resalta la inclusión del portero Lucas Chevalier, quien fue convocado como tercer guardameta pese a su falta de actividad reciente a nivel de clubes.

Deschamps adelantó que esta convocatoria se asemeja a la base que utilizará para el Mundial, aunque aún quedan ajustes por realizar. El técnico francés, que dejará el cargo tras la justa internacional, continúa afinando detalles en busca de consolidar un equipo competitivo de cara a la máxima cita del fútbol mundial. Aquí la convocatoria completa.

Porteros:

Lucas Chevalier (PSG)

Mike Maignan (Milan)

Brice Samba (Rennes)

Defensas:

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernandez (PSG)

Theo Hernandez (Al-Hilal)

Pierre Kalulu (Juventus)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Mediocampistas:

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

N’Golo Kanté (Fenerbahçe)

Manu Koné (Roma)

Adrien Rabiot (Milan)

Aurélien Tchouameni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Delanteros:

Maghnes Akliouche (Mónaco)

Rayan Cherki (Manchester City)

Ousmane Dembélé (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Hugo Ekitiké (Liverpool)

Randal Kolo Muani (Tottenham)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Michael Olise (Bayern Munich)

Marcus Thuram (Inter)

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