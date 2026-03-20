Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín buscan dejar a Colombia en alto en Copa Libertadores

Los 4 buscarán avanzar a octavos de final del certamen de clubes más importante de América.

Colombianos Copa Libertadores 2026 / REUTERS/Cesar Olmedo.

Finalmente se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026. Independiente Santa Fe, Junior, Medellín y Deportes Tolima conocieron su rumbo en el torneo de clubes más importante de América. Después de 4 años, el país logra tener 4 equipos en la fase de grupos del campeonato y estos mismos son conscientes del valor de representar al país bien en la región.

Independiente Santa Fe

Santa Fe celebrando | VizzorImage.

Grupo E: Peñarol de Uruguay, Corinthans de Brasil y Platense de Argentina.

Fixture:

vs Peñarol en Bogotá.

vs Corinthians en Sao Paulo.

vs Platense en Buenos Aires.

vs Corinthians en Bogotá.

vs Platense en Bogotá.

vs Peñarol en Montevideo.

Sin lugar a dudas este grupo es uno de los denominados de la ‘muerte’, ya que se encuentra un pentacampeón de Copa Libertadores: Peñarol, otro que ya supo ganarla ante Boca Juniors: Corinthians, el doblemente semifinalista del certamen y que levantó la Sudamericana: Independiente Santa Fe y un equipo que busca dar la sorpresa, como lo hizo en Argentina: Platense.

En cuanto a la actualidad del ‘Primer Campeón’, no la tendrá nada fácil, ya que debe visitar plazas bastante pesadas a nivel futbolístico: Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo. Pero enfáticamente tendrá que dejar a un lado su pésima actualidad en la Liga BetPlay, esa misma que lo tiene con un pie fuera de los playoffs, ‘lavarse la cara’ y entender que no puede repetir el fracaso del 2021.

Junior

Teófilo Gutiérrez, 100 goles con Junior | Vizzor

Grupo F: Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal.

Fixture:

vs Palmeiras en Cartagena.

vs Cerro Porteño en Asunción.

vs Sporting Cristal en Lima.

vs Cerro Porteño en Cartagena.

vs Sporting Cristal en Cartagena.

vs Palmeiras en Sao Paulo.

Los jugadores de Junior saben de antemano que la fase de grupos de la Copa Libertadores la tendrán que jugar lejos de su casa, Cartagena abre sus puertas para recibir al vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano, ya que el Estadio Metropolitano está en remodelaciones para recibir la final de la Copa Sudamericana.

Teniendo en cuenta esto y la dificultad de sus rivales, donde el más complicado será Palmeiras, 3 veces campeón en 1999, 2020 y 2021, y que además viene de ser finalista en Lima en la edición anterior. En cuanto a Cerro Porteño estará estrenando técnico, ya que Jorge Bava salió del equipo en la previa del sorteo. Su otro rival será Sporting Cristal, uno de los más coperos del Perú.

Independiente Medellín

Medellín Vs Juventud en Copa Libertadores / Jaime SALDARRIAGA / AFP.

Grupo A: Flamengo de Brasil, Estudiantes de La Plata de Argentina y Cusco de Perú.

Fixture:

vs Estudiantes en Medellín.

vs Flamengo en Río de Janeiro.

vs Cusco en Medellín.

vs Flamengo en Medellín.

vs Cusco en Cusco.

vs Estudiantes en Buenos Aires.

Para beneficio del cuadro antioqueño ya se ha venido fogueando en la Copa Libertadores, ya que elimino a Liverpool y a Juventud de las Piedras de las fases 2 y 3 previas respectivamente, resultados que lo tienen instalado en un grupo bastante complicado, pero en el que debe aprovechar la localía si quiere seguir con vida.

No obstante tendrá que enfrentar a 2 tetracampeones como Estudiantes de La Plata y Flamengo, además de viajar a Perú y enfrentar a un equipo que se hace fuerte en su territorio. Dejando a un lado los rumores de una posible salida y una actualidad con altibajos en el rentado local, Alejandro Restrepo tiene un buen reto para demostrar que debe continuar al frente del equipo.

Deportes Tolima

Tolima Copa Libertadores 2026 / Vizzor Image.

Grupo B: Nacional de Uruguay, Universitario de Perú, Coquimbo de Chile.

Fixture:

vs Universitario en Ibagué.

vs Nacional en Montevideo.

vs Coquimbo en Ibagué.

vs Nacional en Ibagué.

vs Coquimbo en Coquimbo.

vs Universitario en Lima.

Es muy apresurado decir si por rivales el cuadro ‘Pijao’ tiene el grupo más asequible de los 4 colombianos que estarán en esta fase de grupos de la Copa Libertadores, no obstante si se encuentra una diferencia en cuanto a lo que le corresponde a Santa Fe, Medellín y Junior; no obstante hay un equipo que ya sabe lo que es ser campeón de Libertadores y del Mundo: Nacional de Uruguay.

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