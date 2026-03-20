David Ospina desmiente que se esté cuidando para la convocatoria de la Selección Colombia

El guardameta se unirá próximamente a la Selección Colombia para los partidos ante Francia y Croacia.

David Ospina, en un partido – Vizzor Image.

Atlético Nacional volvió a caer ante Millonarios. Después de lo sucedido en la fase 1 previa de la Copa Sudamericana, el cuadro ‘Verdolaga’ no se ha podido sacudir de esa paternidad que el cuadro ‘Embajador’ le ha demostrado últimamente. El equipo de Fabián Bustos ganó 3-0 contundentemente en una noche especial en El Campín.

Para dicho partido el guardameta titular David Ospina fue ausencia, no pudo viajar a la capital de la República por un cuadro viral, no obstante en el ambiente del equipo antioqueño comenzaron con las especulaciones, que se estaba guardando para llegar descansado para la convocatoria de la Selección Colombia.

“Exijo respeto”

Sobre este tema el experimentado arquero con paso en el fútbol europeo fue certero: “Nada cierto. Ya venía con un tema viral desde Barranquilla, que me causó 2, 3 días en la cama. En ese encuentro del fin de semana se bajaron las defensas y por eso no pude llegar a Bogotá. Siempre estaremos para defender estos colores”.

En el diálogo con Espn, el cancerbero de 37 años también habló acerca de toda la situación que está viviendo Atlético Nacional, post derrota con Millonarios y también la eliminación prematura en la Copa Sudamericana en condición de local.

“De nuestra parte tenemos que seguir entregándonos, sabemos lo que tiene este equipo, la importancia que era haber conseguido el objetivo de la Copa Sudamericana, eso fue un golpe duro para todo el entorno de Nacional. Acá tenemos que seguir adelante, al frente, seguir trabajando, seguir aportando cada situación que podamos hacerlo. Mañana tenemos un gran partido y vamos a asumirlo con responsabilidad”.

“Sabemos lo que representa el profe Diego, lo que nos ha mostrado, la calidad de persona que es, desde el terreno de juego y nosotros en la cancha tenemos que seguir con el objetivo que es poder ser campeones en junio”, agregó: “Somos conscientes de todo eso. Vamos a ir partido a partido, seguir aprovechando cada entreno, cada momento, seguir disfrutándolo al máximo y esperar poder conseguir el objetivo trazado”, ultimó.

Lea también: