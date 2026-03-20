Keylor Navas y Pumas llegan a un acuerdo para renovar contrato

El guardameta costarricense se queda en el Pedregal, Claro Sports pudo saber que firmará por al menos un años más

Keylor Navas se queda en Pumas | Imago7

Por Esteban Garrido

Después de varias semanas de negociaciones, Keylor Navas y la directiva de Pumas llegaron a un acuerdo para renovar el contrato del portero costarricense, Claro Sports pudo saber que permanecerá en el club universitario por al menos un año más, a espera de confirmar que sea por dos años. Esta renovación representa una gran motivación para la afición de Pumas, especialmente previo al clásico capitalino.

La permanencia de Keylor Navas en Pumas es una excelente noticia para el fútbol mexicano. Su calidad, experiencia y renombre internacional elevan el nivel de la Liga MX y del propio equipo auriazul. Desde su llegada al club, el costarricense se ha ganado el cariño de los aficionados y su continuidad refleja el compromiso del jugador con el proyecto del equipo. Además, es una señal positiva para los clubes mexicanos, mostrando que figuras de nivel mundial siguen apostando por el fútbol mexicano.

Aunque se mencionaron ofertas de la MLS y Europa, Navas siempre expresó su deseo de quedarse en México. La flexibilidad tanto del jugador como de la directiva permitió que el acuerdo se concretara con ajustes en las condiciones económicas. En todo momento, el costarricense dejó claro que su prioridad era seguir en el club, ya que se siente a gusto en México y valora la conexión que ha logrado con el equipo y la afición.

Antes de la confirmación de su renovación, Navas había dejado claro que su deseo era continuar en Pumas. Sin embargo, a pesar de su disposición, la directiva universitaria no había dado señales claras sobre una posible renovación de contrato, que concluía al final de la temporada. En diversas ocasiones, el arquero de 39 años había expresado su agradecimiento por el trato recibido por el club y la afición, pero también resaltaba que no había recibido ninguna oferta formal para extender su permanencia en el equipo.

El arquero costarricense mencionó en entrevista que si la directiva se hubiera acercado en diciembre, no habría tenido inconvenientes en firmar una renovación sin problemas. Sin embargo, la falta de propuestas fue clara: “Estoy muy contento aquí, pero no tengo nada que firmar”, afirmó Navas. Aunque las conversaciones no se habían iniciado, su compromiso con el club nunca fue cuestionado. Navas siempre destacó que su prioridad era cumplir con Pumas hasta el último día de su contrato, sin dejar de dar lo mejor de sí en el campo.

En sus declaraciones, el guardameta también abordó su posible retiro, descartando que estuviera cerca de colgar los guantes: “No pienso retirarme al final de este torneo. Me siento físicamente bien y seguiré jugando lo que Dios quiera”, comentó. Esta afirmación dejó claro que su deseo era seguir compitiendo a nivel profesional, sin contemplar el retiro inmediato, lo que generó aún más incertidumbre respecto a su futuro en el club mexicano.

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