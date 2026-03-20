Ramón Jesurun toca el tema de Jhon Durán y Sebastián Villa a la Selección Colombia

El Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol entrega detalles de lo que se está haciendo para la participación en el Mundial.

Ramón Jesurun, presidente de la FCF. – Vizzor Image.

Después de lo que fue la presentación de Claro, como el nuevo aliado-patrocinador de la Federación Colombiana de Fútbol y todas las categorías de la Selección Colombia, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, entregó detalles de todo lo que se está preparando en la ‘Tricolor’ para realizar una destacada presentación en el Mundial del 2026.

Claro, nuevo patrocinador

“Para nosotros es un motivo de gran complacencia de tener a Claro, una empresa de fuerza y de compromiso con el fútbol sea nuestro nuevo aliado de nuestra Federación Colombiana de Fútbol y las 17 Selecciones que tenemos”.

Despedida en Bogotá

“Ya Costa Rica, Federación amiga, ya lo habíamos decidido hace días, no lo queríamos anunciar hasta hoy. No clasificó al Mundial, pero es muy fuerte, es nuestro invitado para la despedida en El Campín el 19 de mayo”.

Asamblea

“Tuvimos día estatutario. Fueron un éxito las 3 asambleas. Me voy muy contento porque recibí el apoyo de los 70 afiliados. El reto es muy grande, por el apoyo que nos dan. Esto me compromete para seguir haciendo y multiplicando, fortaleciendo lo que hemos venido haciendo”, agregó en diálogo con Win Sports.

“Yo calificarme, autocalificarme no me gusta, no creo que sea bueno; pero tomo por analogía que ayer 70 afiliados, que son la totalidad, se mostraron complacidos a que yo siguiera. Me siento bien, fortalecido para seguir manejando este rol tan importante en el fútbol colombiano”.

“Me siento contento por la salud financiera de la Federación, que todos los programas integrales se están desarrollando , el fortalecimiento de la estructura, vamos a seguir mejorando en estos próximos 4 años, que es fortaleciendo nuestras infraestructuras. Seguir ayudando al a rama profesional y amateur”.

¿El futuro de Néstor Lorenzo?

“Son temas especulativos, eso es un tema personal en un determinado caso. La relación con el profesor Lorenzo es magnífica, estamos contentos con él, no tiene nada en su cabeza más que la disputa de la Copa del Mundo, todos sus colaboradores igual, solo piensan en hacer una gran Copa. Esperaremos qué sucede en el futuro y todo lo decidiremos de forma conjunta”.

¿Cómo funcionan las convocatorias de jugadores?

“Cuando hay fecha FIFA los clubes deben recibir en un lapso de 20-25 días que las Selecciones van a necesitar de sus jugadores para dichas jornadas. No hay un límite, los técnicos escogen 70, 80, 60 jugadores ‘bloqueados’. De allí nacen las especulaciones, porque los clubes entregan esa información, los agentes deportivos y los jugadores hacen lo mismo a la prensa. Así funciona el ‘bloqueo’.

Situación Sebastián Villa

“Sebastián Villa no fue convocado, no sé si estuvo bloqueado, tal vez sí lo hicieron porque le está yendo muy bien en Argentina. No tengo detalles de lo que pasó con él. Sus problemas legales están solucionados, hasta donde yo sé; tengo entendido que nunca tuvo condena. De llegar a ser así puede estar convocado. Si supera todo esto y los detalles están en orden, puede unirse a la sociedad. Pienso que si tiene todo solucionado y el cuerpo técnico lo considera para ser llamado no ve por qué no pueda estar en una convocatoria”.

“Tengo que analizar sus antecedentes. No tengo muchos detalles, yo tengo una información, no la he corroborado, tengo entendido que no hay condena. Hubo un problema, se reintegró a la sociedad. Si hay detalles con él, se tendrán que analizar. Todos los seres humanos cometen errores, unos más graves que otros, pero esos temas terminan arreglándolos, yo no creo que haya una polémica por este jugador. Los expertos darán veredicto sobre su situación judicial”.

Jhon Jáder Durán

“Lo de Jhon Jáder es otra cosa. Acá hubo un periodista que dijo mentiras y todo el país le cogió. Yo estuve en ese partido (vs Perú), en el camerino, en la concentración, el periodista fue ‘mala leche’ y en ese partido no pasó nada… El tema de Jhon Jáder es 100% deportivo, si el técnico considera que debe o no estar es dependencia del técnico. No tiene ninguna deuda actitudinal con el equipo. Es decisión del técnico si está o no. Es muy joven, podría estar después del Mundial”.

Arbitraje del fútbol colombiano

“Acá no hay caos. En Colombia hay un arbitraje como en todo el mundo, hay unos buenos y hay otros malos. 18 partidos profesionales se juegan por fecha, obviamente se revisa solamente cuando hay errores, además todos los errores le caen a Ímer Machado, ¿Cuándo un delantero bota los goles, es culpa de los técnicos?”.

“Hemos invertido más de 5.000 millones de pesos en la formación de los árbitros. El arbitraje en Colombia, como pasa en otra Federación, hay errores. Yo creo que el VAR y el arbitraje en Colombia es bueno. Hay esfuerzo de la Federación para que los árbitros se preparen para que haya justicia en todos los partidos”.

“El audio del VAR es una herramienta que la FIFA inicialmente no permitió que se publicara. En ninguna de las Ligas del mundo se publican todos los audios del VAR. Tiene que haber discreción, no podemos publicar los audios del VAR de todos los partidos”.

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