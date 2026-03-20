Roberto Martínez explica las ausencias de Cristiano Ronaldo y Paulinho en la convocatoria de Portugal

El técnico español apagó las alarmas entorno a Cristiano y justificó la ausencia de Paulinho por perfil.

El estratega de los lusos puso calma en la situación de CR7 | Imago7

Portugal ya puso la mira en sus últimos ensayos antes del Mundial 2026 y Roberto Martínez aprovechó la presentación de la convocatoria para dejar claros varios mensajes. El seleccionador anunció una lista de 27 jugadores para los amistosos ante México y Estados Unidos, dos partidos que considera clave para medir respuestas físicas, tácticas y competitivas en condiciones similares a las que encontrará en la Copa del Mundo.

La noticia más llamativa fue la ausencia de Cristiano Ronaldo, además de la no inclusión de Paulinho, delantero del Toluca, un nombre que había generado expectativa en México. Martínez, sin rodeos, explicó que ambas decisiones responden a la gestión del grupo y a la búsqueda del mejor equilibrio posible para la lista definitiva que llevará a Portugal al torneo del verano.

Cristiano Ronaldo, baja sin alarma

Sobre Cristiano, Martínez buscó apagar cualquier alarma y dejó claro que la ausencia del capitán no obedece a una preocupación de fondo. “Cristiano no corre ningún riesgo. Es una lesión muscular leve y creemos que podrá volver en una o dos semanas. Todo lo que Cristiano ha hecho físicamente esta temporada demuestra que está en plena forma. Esta concentración es para la preparación física y para aprovechar las oportunidades. Tenemos nuevos jugadores que pueden aportar algo diferente, y ahora tenemos la oportunidad de crear el mejor equipo para el Mundial”. El mensaje del entrenador coincide con lo reportado tras la convocatoria: Portugal prefirió no arriesgar a su figura y entiende que no hay peligro para su presencia en la Copa del Mundo.

La lectura en Portugal es que marzo no era una fecha para forzar a nadie, sino para afinar detalles antes del corte final. Por eso, además de la baja de Cristiano, Martínez también habló de una concentración enfocada en administrar cargas, probar variantes y dar espacio a futbolistas que puedan sumar una respuesta distinta en un momento decisivo del proceso mundialista.

Paulinho, fuera por perfil, no por falta de mérito

En el caso de Paulinho, el seleccionador dejó claro que la decisión no pasa por una falta de seguimiento ni por una descalificación de su nivel. Martínez sostuvo: “Respetamos mucho a Paulinho y estamos siguiendo su trayectoria, pero tiene un perfil similar al de Gonçalo Ramos y Cristiano. Necesitamos priorizar otras fortalezas, y por eso Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos son los dos delanteros en esta convocatoria”. El cuerpo técnico valora el momento del atacante, pero en esta ventana eligió otros perfiles ofensivos.

Aun así, Roberto Martínez no le cerró la puerta a nadie y dejó una advertencia que también funciona como mensaje para todos los aspirantes. “La puerta a la selección nacional siempre está abierta. Es difícil que un jugador que no esté en la selección después de los partidos de marzo pueda entrar, pero es posible. El cuerpo técnico siempre trabaja previendo lo inesperado. Cualquier cosa puede pasar”. Con ello, el entrenador dejó ver que marzo pesa mucho en la construcción del grupo final, aunque todavía no representa una sentencia definitiva.

México y Estados Unidos, pruebas rumbo al Mundial

Martínez también elogió a México y Estados Unidos como rivales para esta última gran prueba antes del Mundial. En su análisis, ambos ofrecen escenarios útiles para examinar la salida de balón, la respuesta ante presiones intensas y la adaptación a contextos distintos a los habituales en Europa. “Es una buena oportunidad para enfrentarnos a equipos con mucha personalidad, que disfrutan del uno contra uno en todo el campo. Podemos experimentar mucho con nuestra salida de balón. México y Estados Unidos presionan hombre a hombre con mucha intensidad. Son aspectos que podemos poner a prueba”.

En el caso del Tri, el técnico portugués puso el acento en un detalle que considera determinante: la localía y la altitud. “México es fuerte en casa. Para nosotros, poder jugar en altura, contra un equipo que conoce las condiciones, que tiene un apoyo increíble. Estos son partidos donde podemos construir y generar mucha información para el Mundial”. Portugal jugará ante México el 28 de marzo en la Ciudad de México y frente a Estados Unidos el 31 de marzo en Atlanta, dos estaciones pensadas como parte del laboratorio final rumbo a 2026.

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