Leonardo Castro, por fuera de la convocatoria de Millonarios para enfrentar a Once Caldas

El comunicado del club detalla un problema muscular menor y el que acompañaría a Rodrigo Contreras en ataque sería Beckham Castro.

Leonardo Castro, en un partido de Millonarios. – Vizzor Image.

Uno de los partidos más llamativos en la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I será precisamente el que abra la fecha. Once Caldas y Millonarios se medirán en Manizales en un contexto que resulta trascendental para las aspiraciones de ambos en esta primera fase del campeonato. A 24 horas del duelo se empiezan a conocer novedades importantes.

El club Embajador hizo oficial la convocatoria de viajeros para este duelo. La novedad más importante es que Leonardo Castro no figura dentro del listado de elegidos por Fabián Bustos. Se trata de una ausencia de tanto peso en el ataque del conjunto albiazul. El jugador fue excluido por prevención a raíz de una sobrecarga muscular.

▶️ Millonarios FC informa que Leonardo Castro presenta una carga muscular y por prevención no será tenido en cuenta para este partido frente a Once Caldas. pic.twitter.com/gVboSHSjDo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 20, 2026

El que ingresó en su lugar dentro de los opcionados para tener acción en el partido de este sábado a las 6:20 p.m. fue Jorge Cabezas Hurtado. No obstante, por lo visto en los compromisos recientes, el que se ve como posibilidad latente para arrancar de titular es Beckham Castro. El que asuma la responsabilidad estará seguramente acompañando a Rodrigo Contreras en el ataque.

No todo son malas noticias. El que ya está habilitado para seguir sumando minutos y dando su aporte creativo al grupo es Mackalister Silva. El capitán fue expulsado en el partido frente a Boyacá Chicó y pagó la jornada de suspensión en el encuentro en que Millonarios goleó por 3-0 a Atlético Nacional el pasado martes.

La alineación probable de Millonarios estaría con Diego Novoa en el arco. Los tres defensores serían Andrés Llinás, Jorge Arias y Edgar Elizalde. La responsabilidad más numerosa en el medio se ve con Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña y Sebastián Valencia. Finalmente, como ya se mencionó, Beckham Castro y Rodrigo Contreras serían los atacantes.

Lista de convocados de Millonarios en su visita a Once Caldas

Lista de convocados. – Millonarios FC. Lista de convocados. – Millonarios FC.

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