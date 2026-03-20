Sin Selección Colombia: Yerry Mina, figura del Cagliari ante Napoli

El colombiano fue el capitán, titular y actuó 90 minutos en la caída de su equipo por la mínima de local.

Yerry Mina, pieza clave del Cagliari | Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP

Si hubo un nombre que dio de qué hablar en las últimas horas, fue Yerry Mina. El zaguero no hará parte de los amistosos FIFA de la Selección Colombia de este mes de marzo, en el que el combinado patrio enfrentará a Francia y a Croacia consecutivamente, como preparación para el encare del Mundial 2026, en el comparte grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

Al no encontrar al zaguero de Guachené, Cauca en el listado de 26 futbolistas por parte del técnico Néstor Lorenzo, comenzaron las especulaciones, que por una molestia muscular el central no había podido unirse a la ‘Tricolor’ para el doble enfrentamiento contra los europeos en tierras norteamericanas.

El partido de Yerry Mina ante Napoli

Pues bien pasando la página, el técnico Fabio Pisacane ha demostrado que Mina es uno de los hombres fundamentales del esquema futbolístico del Cagliari. Este viernes el defensa fue capitán, titular y disputó los 90 minutos en la derrota 0-1 del Cagliari sobre el Napoli, en el primer compromiso de la jornada 30 de la Serie A 2025/26.

Según FlashScore el futbolista colombiano fue el segundo mejor calificado del Cagliari con 7.3, solamente superado por Elia Caprile, el guardameta obtuvo 7.7 puntos para la plataforma estadística deportiva.

Yerry Mina obtuvo 5 toques en el área contraria, 64 totales del balón, sufrió 2 faltas, el 84% de los pases precisos con 37/44, el 25% de los pases precisos en el último tercio con 2/8. Inclusive ganó 8 duelos, el 67% de los duelos terrestres ganados con 4/6, el 50% de las entradas ganadas con 1/2 y además competió 1 falta.

Al 95′ el defensor con pasado en Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto por poco se viste de asistidor con el tanto que le daba el empate al Cagliri. De pierna izquierda controló un balón y se la bajó a uno de sus compañeros, pero el arquero Vanja Milinković-Savić la envió a ltiro de esquina, ahogando el grito de gol local.

Cabe mencionar que Néstor Lorenzo convocó a los siguientes defensas para enfrentar a Croacia y a Francia: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Deiver Machado, Juan David Cabal, Johan Mojica, Santiago Arias y Yerson Mosquera; se desconoce por qué Yerry Mina no hace parte en esta ocasión, ya que se encuentra en óptimas condiciones físicas.

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